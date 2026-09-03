M1 Kliniken: Warum ich das 26-Euro-Ziel ernst nehme

Was bewegt die Aktie?

M1 Kliniken gewinnt nach einem neuen Rating von Metzler deutlich an Dynamik. Das Kursziel steigt von 26,50 auf 30 Euro. Der Kurs liegt weiterhin knapp unter 20 Euro. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Potenzial von mehr als 50 Prozent.

Das Signal wirkt stark, weil das Kursziel steigt, bevor die Aktie das bisherige Ziel erreicht hat. Die Erwartung an das Wachstum bleibt damit hoch. Besonders interessant bleibt das Geschäft mit Schönheitsoperationen. M1 Kliniken baut die internationale Expansion aus und positioniert sich im osteuropäischen Raum stärker.

Der Ansatz verbessert die Marge, weil die Preise für Eingriffe ähnlich bleiben, während die Kostenseite niedriger liegt. Damit verbindet M1 Kliniken Wachstum mit einem operativen Hebel. Das macht die Aktie unter den deutschen Nebenwerten weiter interessant.

Charttechnik

Die Aktie arbeitet im Bereich um 20 Euro an einem wichtigen Niveau. Die Formation wirkt wie eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Struktur als Trendfortsetzung. Der Ausbruch über die Nackenlinie ist der erste positive Schritt.

Aus der kleineren Konsolidierung ergibt sich zunächst ein charttechnisches Ziel um 23 Euro. Aus der größeren Bewegung lässt sich ein Ziel um 26 Euro ableiten. Dieses Niveau deckt sich mit dem früheren Metzler-Ziel.

Einschaetzung

Das neue 30-Euro-Ziel ist ambitioniert, aber die Aktie muss zunächst die 23-Euro- und 26-Euro-Bereiche abarbeiten. Die Kombination aus Expansion, Margenhebel und frischem Rating bleibt positiv.