Maduro fordert Einstellung von US-Verfahren unter Verweis auf Immunität

New York, ⁠03. Sep (Reuters) - Der gestürzte venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat vor einem US-Gericht die Einstellung des gegen ihn wegen Drogenhandels geführten Strafverfahrens gefordert. "Diese beispiellose Strafverfolgung verstößt ‌gegen die absolute Immunität von der Strafgerichtsbarkeit, die Staatsoberhäuptern sowie ausländischen Amtsträgern in amtlicher Eigenschaft seit Jahrhunderten ⁠zusteht", ⁠erklärte sein Anwalt Barry Pollack in einem am Mittwoch in New York eingereichten Antrag. Maduro wurde am 3. Januar bei einem Einsatz des US-Militärs in Caracas festgenommen und ist seither in Haft. ‌Sollte er damit keinen Erfolg haben, ‌ist der Prozessbeginn für den 1. Juni 2027 angesetzt.

Rechtsexperten halten den Vorstoß jedoch für wenig aussichtsreich. US-Gerichte ⁠folgen bei der Frage, wen sie als ausländisches Staatsoberhaupt ‌anerkennen, in der Regel ⁠der Einschätzung der Regierung in Washington. Diese erkennt Maduro seit 2019 nicht mehr als rechtmäßigen Präsidenten an. Ein Präzedenzfall dürfte Maduro wenig Hoffnung ‌machen: 1990 lehnte ein ⁠Bundesrichter in Miami die ⁠Immunität des früheren panamaischen Machthabers Manuel Noriega ab. Maduros Anwalt hielt dem entgegen, die US-Regierung bestreite nicht, dass Maduro Staatsoberhaupt gewesen sei, sondern spreche ihm lediglich die Legitimität ab. Eine Anhörung über den Antrag soll am 17. November stattfinden.

(Bericht von Luc Cohen, geschrieben von Bettina Cosima Larrarte. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)