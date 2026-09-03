Maschinenbauer profitieren von Auslandsgeschäft

Düsseldorf, ⁠03. Sep (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer haben im Juli dank Zuwächsen im Auslandsgeschäft mehr ‌Bestellungen eingefahren. Die Orders seien insgesamt um zwei Prozent ⁠gestiegen, ⁠teilte der Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA) am Donnerstag mit. Während das Auslandsgeschäft um vier ‌Prozent zulegte, gingen die ‌Bestellungen aus dem Inland um drei Prozent zurück. "In ⁠Deutschland wird unverändert viel zu ‌wenig investiert", ⁠sagte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Grund hierfür sei auch, dass die Bundesregierung die ‌angekündigten ⁠Reformen zur Stärkung des ⁠Standorts Deutschland bislang nicht konsequent umgesetzt habe.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)