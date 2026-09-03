Maschinenbauer profitieren von Auslandsgeschäft
Düsseldorf, 03. Sep (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer haben im Juli dank Zuwächsen im Auslandsgeschäft mehr Bestellungen eingefahren. Die Orders seien insgesamt um zwei Prozent gestiegen, teilte der Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA) am Donnerstag mit. Während das Auslandsgeschäft um vier Prozent zulegte, gingen die Bestellungen aus dem Inland um drei Prozent zurück. "In Deutschland wird unverändert viel zu wenig investiert", sagte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Grund hierfür sei auch, dass die Bundesregierung die angekündigten Reformen zur Stärkung des Standorts Deutschland bislang nicht konsequent umgesetzt habe.
(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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