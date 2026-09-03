Matador Secondary Private Equity AG: Erfreuliche vorläufige H1 2026 Zahlen

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Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Vorläufiges Ergebnis
Matador Secondary Private Equity AG: Erfreuliche vorläufige H1 2026 Zahlen

03.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglements der BX Swiss


Matador Secondary Private Equity AG

  • Erfreuliche vorläufige H1 2026 Zahlen
  • Aufnahme in den SPI und SPI Extra per 21. September 2026
  • Erstmalige Präsentation auf der Investora Zürich am 16. September 2026

Sarnen, 3. September 2026 - Die auf Secondary Private Equity Investments spezialisierte Investmentgesellschaft Matador Secondary Private Equity AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück. Nach ersten ungeprüften Auswertungen für das H1 2026 wurde ein währungsbereinigtes Ergebnis von 3,73 Mio. CHF, gegenüber 1,62 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum erzielt. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 5,04 Mio. CHF. Das erfreuliche Ergebnis geht auf eine breit unterstütze Wertzuwachsentwicklung diverser Fondsbeteiligungen zurück – sowohl aus dem Small & Mid Buyout Bereich, als auch aus Growth & Venture Capital Investitionen. Zudem wirkten sich die leichte Abschwächung des CHF sowie Einmaleffekte aus Finanzierungserträgen positiv auf das Halbjahresergebnis aus.

Die Werte des Private-Equity-Portfolios stiegen um 3,96 Mio. CHF nach 2,98 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum. Erhaltene Ausschüttungen erreichten 4,01 Mio. CHF, denen 3,41 Mio. CHF Kapitalabrufen gegenüberstanden. Der Investitionsgrad der Fonds hat sich damit bereits im H1 weiter erhöht und es werden sukzessive deutlich Cash-Flow positive Quartale erwartet. Der vollständige und testierte H1 2026 Abschluss wird am 30. September 2026 veröffentlicht.

Darüber hinaus werden die Aktien der Matador Secondary Private Equity AG per 21. September 2026 in den SPI und SPI Extra der SIX Swiss Exchange aufgenommen. Die Indexaufnahme markiert einen weiteren bedeutenden Schritt von Matador als SIX-kotiertes Unternehmen und folgt auf die Handelsaufnahme an der SIX Swiss Exchange vom 15. Juni dieses Jahres. «Mit der Zugehörigkeit zu beiden Indizes werden wir für einen breiteren Kreis institutioneller und passiver Investoren relevant. Wir freuen uns über das zunehmende Interesse an Matador und sehen darin Ansporn und Verpflichtung zugleich, nachhaltig Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen», so CFO Alexander Lachmann. «In diesem Zusammenhang blicken wir mit voller Vorfreude auch auf die erstmalige Teilnahme an der Investora Zürich am 16. September 2026. «

Über die Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), gegründet 2005 mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gründung organisch überdurchschnittlich 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

Kontakt:

Matador Secondary Private Equity AG

Tel: +41 41 662 1062

Email: ir@matador.ch

www.matador.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglements der BX Swiss 20260903_Matador Secondary Private Equity AG - erfreuliche Halbjahreszahlen 2026

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Matador Secondary Private Equity AG
Grundacher 5
6060 Sarnen
Schweiz
Telefon:0041 (41) 662 10 62
Fax:0041 (41) 661 08 62
E-Mail:office@matador.ch
Internet:www.matador.ch
ISIN:CH0042797206
Valorennummer:A0Q3W8
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart; BX Berne eXchange
LEI Code:9676007ASJYFQMM4GT15
EQS News ID:2393036
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