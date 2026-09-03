Wien, ⁠02. Sep (Reuters) - Der Karton- und Faltschachtelhersteller Mayr-Melnhof kehrt nach einem Jahr in den österreichischen Leitindex ‌ATX zurück. Das Unternehmen löse den Ölfeldausrüster SBO ab, teilte ⁠die ⁠Wiener Börse am Mittwochabend nach der halbjährlichen Überprüfung ihrer Indizes mit. Die Änderungen werden zum 21. September wirksam. Auch ‌im "ATX five", der ‌die fünf am höchsten gewichteten Aktien des Leitindex umfasst, gibt ⁠es einen Wechsel: Die Raiffeisen Bank ‌International (RBI) rückt ⁠anstelle des Stahlkonzerns voestalpine auf.

Ausschlaggebend für eine Aufnahme in den ATX sind die Liquidität, ‌gemessen am ⁠durchschnittlichen täglichen Aktienumsatz, ⁠sowie die Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Die nächste planmäßige Überprüfung ist für März 2027 angesetzt.

(Bericht von Alexandra Schwarz-GoerlichRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)