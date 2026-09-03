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Neues Visa oder teure Zins-Wette? So steht es um Circle

onvista · Uhr
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Das Circle-Logo auf einem Smartphone
Quelle: Adobe.com/Mojahid Mottakin
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Circle gehört zu den spannendsten börsennotierten Krypto-Unternehmen – und gleichzeitig zu den umstrittensten. Seit dem Börsengang ist die Aktie noch immer deutlich im Plus, vom zwischenzeitlichen Allzeithoch aber um rund zwei Drittel eingebrochen.

Damit steht Circle exemplarisch für die zentrale Frage vieler Krypto-Aktien: Handelt es sich nach dem massiven Rücksetzer um eine attraktive Einstiegschance – oder war die ursprüngliche Bewertung schlicht zu euphorisch?

Im Zentrum steht das Geschäftsmodell rund um den Dollar-Stablecoin USDC. Circle verdient vor allem an den Zinsen auf die hinterlegten Reserven und profitiert damit direkt von einer wachsenden USDC-Umlaufmenge und hohen US-Zinsen. Gleichzeitig fließt ein erheblicher Teil dieser Erträge an Coinbase und andere Vertriebspartner ab.

Langfristig versucht Circle deshalb, sich vom reinen Reservegeschäft unabhängiger zu machen und eine umfassendere Finanzinfrastruktur aufzubauen – unter anderem mit dem Circle Payments Network, StableFX und der eigenen Layer-1-Blockchain Arc.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer, wie attraktiv die Circle-Aktie nach ihrem massiven Kursrückgang noch bewertet ist, welche Wachstumsmöglichkeiten sich aus dem Stablecoin-Boom ergeben und warum der Erfolg langfristig davon abhängen dürfte, ob Circle über USDC hinaus ein echtes Finanznetzwerk etablieren kann, wie es beispielsweise Konzerne wie Visa mit großen Erfolg betreiben.

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