Olympiasieger Ronald Rauhe wird neuer Staatsminister für Sport und Ehrenamt

Berlin, ⁠03. Sep (Reuters) - Der frühere Kanut Ronald Rauhe wird neuer Staatsminister für Ehrenamt ‌und Sport im Kanzleramt. Das gab Bundeskanzler Friedrich ⁠Merz ⁠am Donnerstag auf seinem Instagram-Account bekannt. Rauhe wird Nachfolger von Christiane Schenderlein, die als ‌Staatssekretärin ins Gesundheitsministerium wechselt. ‌Der 44-Jährige ist zweifacher Olympiasieger und gewann ⁠Goldmedaillen bei Welt- und Europameisterschaften. ‌Der frühere ⁠Sportsoldat gehört auch der Athletenkommission des Europäischen Olympischen Komitees an.

Mit seiner ‌Ernennung ⁠hat Merz die ⁠im Juli durch den Rückzug von Jens Spahn als CDU/CSU-Fraktionschef ausgelöste Personalrochade beendet.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)