Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG

03.09.2026 / 11:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG

     Unternehmen:               Bastei Lübbe AG
     ISIN:                      DE000A1X3YY0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.09.2026
     Kursziel:                  12,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

HIT Feedback: Erläuterungen zur heterogenen Entwicklung im Geschäftsjahr
25/26 und Ausblick für 26/27 im Fokus

Die Bastei Lübbe AG hat jüngst an den Hamburger Investorentagen
teilgenommen. Im Rahmen der Präsentation legte CFO Mathis Gerkensmeyer den
Fokus auf die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie den Ausblick
für das laufende Geschäftsjahr.

Umsatzanstieg vs. Ergebnisrückgang in 25/26: Ein besonderer Schwerpunkt lag
auf der Erläuterung der auch aus Unternehmenssicht enttäuschenden
Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der wesentliche Grund
hierfür war die zwar erwartet starke Umsatzentwicklung bei Bestsellern wie
Dan Brown und Ken Follett, der jedoch eine höhere Wettbewerbsintensität im
margenstarken New-Adult-Segment gegenüberstand. Letztere machte sich im
abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere durch einen intensivierten
Verdrängungswettbewerb und in der Folge steigende Autorenhonorare bzw.
Marketingpreise bemerkbar, dem sich Bastei Lübbe trotz seiner weiterhin
dominierenden Marktstellung nicht vollständig entziehen konnte. Das Segment
blieb daher insgesamt hinter den Erwartungen zurück und lag im Umsatzanteil
spürbar unter dem Vorjahresniveau (siehe Grafik).

[Abbildung]

Beim Ergebnis wirkte sich dies doppelt negativ aus: Der Umsatzrückgang im
margenstärkeren Segment traf auf eine höhere Autorenhonorarquote, da den
bereits vereinbarten Honoraren geringere als erwartete Umsätze
gegenüberstanden. Zudem stiegen die Kosten für Druck und Produktion stärker
als geplant. Laut Unternehmen ist der Wettbewerbsdruck zuletzt jedoch
spürbar zurückgegangen, während die Marktführerschaft in diesem attraktiven
Segment unverändert intakt bleibt, was durch die weiter wachsende Community
bestätigt wird (Social-Media-Follower +17% yoy, Newsletter-Abonnenten +10%
yoy).

Ausblick für 26/27: Die wachsende Community und das weiterhin erfolgreiche
Digitalgeschäft bleiben aus Sicht des Managements auch weiterhin die
strukturellen Wachstumstreiber, weshalb das Unternehmen zuversichtlich auf
das laufende Geschäftsjahr blickt. Getragen von einem vorteilhafteren
Produktmix sowie bereits eingeleiteten Maßnahmen in der Herstellung erwartet
das Unternehmen eine deutlich verbesserte Rohertragsmarge. Diese lag mit
rund 50% in Q1 bereits spürbar über den beiden Vorquartalen mit jeweils rund
45%. Zudem setzt das Unternehmen mit Innovationen wie Shelfie (das Hörbuch
zum anfassen) sowie der jüngst getätigten Akquisition von Papertoons im
Manga-Markt weiter auf Wachstum in aussichtsreichen Marktsegmenten.

Fazit: Die Ausführungen des Managements untermauern u.E. die intakte
strukturelle Wachstumsstory von Bastei Lübbe, auch wenn das abgelaufene
Geschäftsjahr ergebnisseitig enttäuschte. Der nachlassende Wettbewerbsdruck
im New-AdultSegment sowie die bereits in Q1 verbesserte Rohertragsmarge
stimmen im Hinblick auf die Ergebnisentwicklung in 26/27 zuversichtlich. Vor
diesem Hintergrund erachten wir die aktuelle Bewertung mit einem EV/EBIT von
7,7x insbesondere im Hinblick auf die Peergroup (Median: 11,8x) als
attraktiv. Die Kaufempfehlung und das Rating werden daher bestätigt.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d463389e062f7384b44e027905e70f9e

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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