Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

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Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research
GmbH

03.09.2026 / 09:39 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE

     Company Name:                Cantourage Group SE
     ISIN:                        DE000A3DSV01

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        03.09.2026
     Target price:                EUR11
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE
(ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00.

Zusammenfassung:
Die Cantourage Geschäftsführung arbeitet daran, die Finanzberichterstattung
zu stärken und zu straffen, um die Transparenz hinsichtlich der operativen
Leistung zu verbessern. Im Rahmen dieser Entwicklung hat der
MedCan-Spezialist eine erste Jahresprognose veröffentlicht, die einen Umsatz
von EUR85 Mio. bis EUR95 Mio. und ein AEBITDA von EUR10 Mio. bis EUR12 Mio.
vorsieht. Diese neue Guidance schließt eine wichtige Lücke in der
Vorhersehbarkeit, insbesondere nachdem die Kennzahlen des zweiten Quartals
eine dramatische Verschiebung im Umsatzmix offenbarten, da Produkte aus
Deutschland mit geringeren Margen bewusst zugunsten der Ertragsqualität
reduziert wurden. Wir haben FBe nun auf den Mittelwert der Prognose neu
kalibriert und dabei unsere Umsatzannahmen gesenkt, während wir die
Ergebnisannahmen weitgehend unverändert gelassen haben. Die daraus
resultierenden Modelländerungen haben nur geringfügige Auswirkungen auf die
Bewertung, und unser Kursziel von EUR11 bleibt unverändert (88%
Aufwärtspotenzial). Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cantourage bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage
Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 11.00 price target.

Abstract:
Cantourage brass are working to bolster and clean up financial reporting to
improve transparency around operating performance. As part of this
evolution, the MedCan specialist has published its initial 2026 guide
calling for revenue of EUR85m to EUR95m and AEBITDA of EUR10m to EUR12m. The new
guidance closes an important visibility gap, particularly after Q2 KPIs
revealed a dramatic shift in the revenue mix as lower-margin German products
were deliberately pruned in favour of earnings quality. We have now
recalibrated FBe to the midpoint of guidance, lowering our topline
assumptions while leaving earnings broadly intact. The resulting model
changes have only a minor valuation impact, and our EUR11 TP remains unchanged
(88% upside). We stay Buy-rated on Cantourage.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=78f6c8f273f315b3cba1b713eada0909

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=eb2e35a5-a769-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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