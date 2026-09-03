Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

^ Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 03.09.2026 / 09:39 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE Company Name: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 03.09.2026 Target price: EUR11 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00. Zusammenfassung: Die Cantourage Geschäftsführung arbeitet daran, die Finanzberichterstattung zu stärken und zu straffen, um die Transparenz hinsichtlich der operativen Leistung zu verbessern. Im Rahmen dieser Entwicklung hat der MedCan-Spezialist eine erste Jahresprognose veröffentlicht, die einen Umsatz von EUR85 Mio. bis EUR95 Mio. und ein AEBITDA von EUR10 Mio. bis EUR12 Mio. vorsieht. Diese neue Guidance schließt eine wichtige Lücke in der Vorhersehbarkeit, insbesondere nachdem die Kennzahlen des zweiten Quartals eine dramatische Verschiebung im Umsatzmix offenbarten, da Produkte aus Deutschland mit geringeren Margen bewusst zugunsten der Ertragsqualität reduziert wurden. Wir haben FBe nun auf den Mittelwert der Prognose neu kalibriert und dabei unsere Umsatzannahmen gesenkt, während wir die Ergebnisannahmen weitgehend unverändert gelassen haben. Die daraus resultierenden Modelländerungen haben nur geringfügige Auswirkungen auf die Bewertung, und unser Kursziel von EUR11 bleibt unverändert (88% Aufwärtspotenzial). Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cantourage bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 11.00 price target. Abstract: Cantourage brass are working to bolster and clean up financial reporting to improve transparency around operating performance. As part of this evolution, the MedCan specialist has published its initial 2026 guide calling for revenue of EUR85m to EUR95m and AEBITDA of EUR10m to EUR12m. The new guidance closes an important visibility gap, particularly after Q2 KPIs revealed a dramatic shift in the revenue mix as lower-margin German products were deliberately pruned in favour of earnings quality. We have now recalibrated FBe to the midpoint of guidance, lowering our topline assumptions while leaving earnings broadly intact. The resulting model changes have only a minor valuation impact, and our EUR11 TP remains unchanged (88% upside). We stay Buy-rated on Cantourage. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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