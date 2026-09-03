Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

03.09.2026 / 09:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.09.2026
     Kursziel:                  147,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

HIT-Feedback CEWE: Fokussierung und globale Expansion greifen ineinander -
Investmentcase bekräftigt

Im Rahmen der 16. Hamburger Investorentage stellte CFO Sirka Hintze den
Investmentcase der CEWE Group vor. Der Auftritt untermauerte die
wesentlichen Bausteine der Equity Story und bestätigte unsere positive Sicht
auf den Titel. Die Kombination aus einem margenstarken Kernsegment,
konsequenter Portfolio-Fokussierung und dem gezielten Einstieg in neue
Märkte stärkt u.E. das fundamentale Profil nachhaltig.

Kerngeschäft Fotofinishing wächst stetig weiter: Der fortgeführte
Konzernumsatz stieg in H1 um 3,6% yoy auf 298,0 Mio. EUR, wobei sich die
Dynamik in Q2 auf +6,0% yoy auf 143,9 Mio. EUR beschleunigte. Getragen wurde
die Entwicklung erneut vom margenstarken Kernsegment Fotofinishing (+4,4%
yoy auf 284,1 Mio. EUR) bei einer auf 1.076 Mio. Stück gestiegenen Zahl
verarbeiteter Fotos (+3,3% yoy). Die CFO hob dabei die hohe Kundenbindung
hervor, die sich in einem auf 66,7 verbesserten Net Promoter Score spiegelt
(Vorjahr: 66,1). Die Reichweite des Omnichannel-Modells über mehr als 16
Tsd. belieferte Handelsgeschäfte und über 25 Tsd. Fotostationen in 21
Ländern bleibt u.E. ein wesentlicher struktureller Wettbewerbsvorteil. Die
Jahresprognose von 780 bis 810 Mio. EUR Umsatz und 85 bis 91 Mio. EUR EBIT
wurde vollumfänglich bekräftigt.

KODAK MOMENTS öffnet außereuropäische Märkte: Breiten Raum nahm die
angekündigte Übernahme von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions ein, die
CEWE bei einem Enterprise Value von rund 88 Mio. EUR und einer erwarteten
Kaufpreiszahlung von rund 72 Mio. EUR erwirbt. Das Zielobjekt erwirtschaftet
mit rund 500 Mitarbeitern etwa 200 Mio. EUR Umsatz und bedient 16 Tsd.
Verkaufsstellen sowie 37 Tsd. vernetzte Fotostationen mit jährlich 1,5 Mrd.
Retail-Prints. Damit erschließt CEWE mit den USA, Kanada, Mexiko und
Australien erstmals Absatzmärkte außerhalb Europas. Der Vollzug wird
vorbehaltlich behördlicher Freigaben in sechs bis zwölf Monaten erwartet; ab
2027 stellt das Management für das erworbene Geschäft eine mittlere
einstellige EBIT-Marge in Aussicht, die durch Synergien sukzessive steigen
soll.

Fokussierung schafft finanziellen Spielraum: Parallel wurde der Verkauf des
Kommerziellen Online-Drucks an Cimpress zum 2. Juli 2026 vollzogen. Auf
Pro-forma-Basis hätte die EBIT-Marge 2025 rund 1 PP und der ROCE rund 2 PP
höher gelegen, sodass die Fokussierung unmittelbar auf die
Kennzahlenqualität durchschlägt. Der Entkonsolidierungsgewinn im mittleren
zweistelligen Mio.-EUR-Bereich fällt im dritten Quartal an. Die
Eigenkapitalquote kletterte per 30. Juni auf 71,2%. Die CFO verwies zudem
auf die 17. Dividendenerhöhung in Folge auf 3,00 EUR, die durch laufende
Aktienrückkäufe ergänzt wird.

Fazit: Der HIT-Auftritt zeigt ein Unternehmen, das unmittebar davor steht,
den Umbau zum fokussierten internationalen Fotofinishing-Anbieter
erfolgreich abzuschließen. Durch die strategische Neuausrichtung und den
Wegfall margenschwächerer Aktivitäten dürfte die Profitabilität (EBIT-Marge
& ROCE) nachhaltig auf ein höheres Niveau gehoben werden. Treiber unserer
Kaufempfehlung sind das solide organische Wachstum im Kernsegment, das
erhebliche Synergie- und Skalierungspotenzial aus der KODAK
MOMENTS-Integration sowie die weiterhin attraktive Bewertung (EV/EBITDA
2027e: 4,4x). Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem
unveränderten Kursziel von 147,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=75fdd2880013e0bd6113145aec9d0506

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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