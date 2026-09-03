Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

03.09.2026 / 14:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

     Unternehmen:               Masterflex SE
     ISIN:                      DE0005492938

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.09.2026
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Bastian Brach

HIT-Feedback: Attraktivität des Geschäftsmodells bestätigt

Auf den Hamburger Investorentagen hat der Masterflex CFO, Mark Becks, die
jüngste Geschäftsentwicklung erläutert und die strategische Ausrichtung
bekräftigt. Dabei standen insbesondere der Kapazitätsausbau in der Luftfahrt
sowie die Erschließung neuer Wachstumspotenziale durch Großaufträge und
M&A-Aktivitäten im Mittelpunkt.

  * Operative Entwicklung: Die vergangenen Quartale haben die hohe Resilienz
    des Geschäftsmodells bestätigt. Trotz des weiterhin herausfordernden
    konjunkturellen Umfelds konnte Masterflex Umsatz und Ergebnis weiter
    steigern und die operative EBIT-Marge auf einem strukturell höheren
    Niveau etablieren.

  * Profitabilität: Die kontinuierlichen Effizienzmaßnahmen sowie der
    zunehmende Anteil margenstarker Anwendungen in Medizintechnik und
    Luftfahrt unterstützen die Margenentwicklung. Auch bei einer bislang
    verhaltenen Top-Line-Dynamik bleibt der Produktmix daher ein anhaltender
    Treiber für die Profitabilität.

  * Wachstumspotenziale: Der neue Produktionsstandort in Marokko stellt
    einen wichtigen Wachstumstreiber für die Luftfahrtsparte in den
    kommenden Jahren dar. Nach Abschluss des Aufbaus soll die Produktion
    sukzessive hochgefahren werden. Ab 2027 erwarten wir hieraus einen
    deutlich stärkeren Umsatz- und Ergebnisbeitrag, ebenso wie beim
    Engineering-/Rahmenauftrag der als Vorlage für weitere Großaufträge
    dienen könnte.

  * Industriekonjunktur: Positiv ist die Verbesserung der Frühindikatoren
    für die Industrie. Insbesondere der ifo-Geschäftsklimaindex für
    Vorleistungsgüter hat sich von den historischen Tiefständen der
    vergangenen Jahre deutlich erholt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen,
    dürfte dies perspektivisch zu einer Belebung der Nachfrage in den
    konjunktursensibleren Bereiche von Masterflex führen.


[Abbildung]

Fazit: Aus unserer Sicht treffen bei Masterflex strukturelle
Wachstumstreiber in den Bereichen Luftfahrt und Medizintechnik auf zyklische
Impulse aus einer Erholung der Industrie. Zusammen mit weiteren M&A-Optionen
sehen wir Masterflex gut positioniert, um ab 2027 wieder nachhaltig höhere
Wachstumsraten zu erzielen. Wir erachten die Bewertung auch im Hinblick auf
die PeerGroup sowie die historische Bewertung (siehe S. 7) für hoch
attraktiv und bestätigen daher Rating und Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=78ee44ff0799e7ab4de341470b21e0fb

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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