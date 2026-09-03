Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG 03.09.2026 / 14:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.09.2026 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Bastian Brach HIT-Feedback: Attraktivität des Geschäftsmodells bestätigt Auf den Hamburger Investorentagen hat der Masterflex CFO, Mark Becks, die jüngste Geschäftsentwicklung erläutert und die strategische Ausrichtung bekräftigt. Dabei standen insbesondere der Kapazitätsausbau in der Luftfahrt sowie die Erschließung neuer Wachstumspotenziale durch Großaufträge und M&A-Aktivitäten im Mittelpunkt. * Operative Entwicklung: Die vergangenen Quartale haben die hohe Resilienz des Geschäftsmodells bestätigt. Trotz des weiterhin herausfordernden konjunkturellen Umfelds konnte Masterflex Umsatz und Ergebnis weiter steigern und die operative EBIT-Marge auf einem strukturell höheren Niveau etablieren. * Profitabilität: Die kontinuierlichen Effizienzmaßnahmen sowie der zunehmende Anteil margenstarker Anwendungen in Medizintechnik und Luftfahrt unterstützen die Margenentwicklung. Auch bei einer bislang verhaltenen Top-Line-Dynamik bleibt der Produktmix daher ein anhaltender Treiber für die Profitabilität. * Wachstumspotenziale: Der neue Produktionsstandort in Marokko stellt einen wichtigen Wachstumstreiber für die Luftfahrtsparte in den kommenden Jahren dar. Nach Abschluss des Aufbaus soll die Produktion sukzessive hochgefahren werden. Ab 2027 erwarten wir hieraus einen deutlich stärkeren Umsatz- und Ergebnisbeitrag, ebenso wie beim Engineering-/Rahmenauftrag der als Vorlage für weitere Großaufträge dienen könnte. * Industriekonjunktur: Positiv ist die Verbesserung der Frühindikatoren für die Industrie. Insbesondere der ifo-Geschäftsklimaindex für Vorleistungsgüter hat sich von den historischen Tiefständen der vergangenen Jahre deutlich erholt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dürfte dies perspektivisch zu einer Belebung der Nachfrage in den konjunktursensibleren Bereiche von Masterflex führen. [Abbildung] Fazit: Aus unserer Sicht treffen bei Masterflex strukturelle Wachstumstreiber in den Bereichen Luftfahrt und Medizintechnik auf zyklische Impulse aus einer Erholung der Industrie. Zusammen mit weiteren M&A-Optionen sehen wir Masterflex gut positioniert, um ab 2027 wieder nachhaltig höhere Wachstumsraten zu erzielen. Wir erachten die Bewertung auch im Hinblick auf die PeerGroup sowie die historische Bewertung (siehe S. 7) für hoch attraktiv und bestätigen daher Rating und Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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