Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

^ Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG 03.09.2026 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Update Empfehlung: KAUFEN Kursziel: EUR 4.4 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Sarah Hellemann Nährstoffelixiere als dritte tragende Säule für NanoRepro Am Dienstag gab NanoRepro bekannt, dass sie die verbleibenden 67 % an der hyped about science GmbH erworben hat, an der sie zuvor bereits eine Beteiligung von 33 % hielt. Im Detail: ALPHABIOL in einer klareren strukturellen Aufstellung. Künftig wird die Marke ALPHABIOL in der nun zu 100 % im Besitz befindlichen hyped about science GmbH angesiedelt sein, die in ALPHABIOL GmbH umbenannt wird. Damit verfügt NanoRepro über eine separate rechtliche Struktur, um seine Marke für Nahrungsergänzungsmittel unabhängig von den anderen Aktivitäten der Gruppe weiterzuentwickeln und sie als eigenständigen Geschäftsbereich zu positionieren - mit einem Umsatz von EUR 0,5 Mio. (eNuW) im GJ25 und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,6 % (eNuW) bis zum GJ30. Rational der Transaktion. ALPHABIOL war im Q1 26 aus NanoRepro in das Umfeld von hyped about science ausgegliedert worden, um mit einem zweiten luxusorientierten Produkt (Phlas) zusammengeführt zu werden. Der aktuelle Schritt kehrt diese Logik um und trennt die beiden Marken wieder voneinander, sodass jede unter einer klareren, eigenständigen Strategie geführt werden kann. NanoRepro hat die verbleibenden Anteile an der hyped about science GmbH erworben. Darin enthalten sind EUR 1,0m an Kapital, das in der Gesellschaft gehalten wird, einschließlich der Marke und Produkte von ALPHABIOL (eNuW: Gesamtwert EUR 2,5m). Hierfür zahlte NanoRepro EUR 25.000 und übertrug die Marke Phlas sowie das dazugehörige Produkt an die terraplasma GmbH (ehemalige Mitgesellschafterin der hyped about science). Wichtig ist, dass die Konditionen keine Abschreibung des Vermögenswerts bei NanoRepro begründen. Drei tragende Säulen. NanoRepro wird somit auf drei klar definierten Säulen bauen: Schnelltests, PAEDIPROTECT und ALPHABIOL. Ergänzt werden diese durch die 43,72%-Beteiligung an DKW (newkee) und eine geschätzte Beteiligung im mittleren bis hohen einstelligen Bereich an FibreSense (eNuW; Zahl nicht veröffentlicht). Unter Berücksichtigung der Konsolidierung der hyped about science GmbH in dem GJ 26e erwarten wir nun einen Umsatz von EUR 19 Mio. (eNuW, zuvor EUR 18,8 Mio.), was einem Anstieg von 18,7 % ggü. VJ entspricht, sowie ein EBITDA von EUR -0,3 Mio. (eNuW, zuvor EUR -0,1 Mio.), was immer noch eine deutliche Verbesserung gegenüber den EUR -1,7 Mio. im GJ25e (eNuW) darstellt. Über die Portfolioarbeit hinaus erwarten wir, dass sich das Management weiterhin auf den Ausbau der Multi-Brand-Plattform für Consumer Health konzentriert und gleichzeitig interne Effizienzsteigerungen realisiert, insbesondere die ab dem Q4 26 unter dem neuen CFO Mike Eckel geplante Harmonisierung der Finanz- und Backoffice-Bereiche sowie die Zentralisierung der Logistik in Kirchhain. Unserer Ansicht nach stützt dies den erwarteten Anstieg der EBITDA-Marge von -11 % im GJ25 (eNuW) auf 5 % im GJ27e (eNuW). Beibehaltung der Empfehlung KAUFEN bei einem Kursziel von 4,40 EUR, basierend auf dem DCF. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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