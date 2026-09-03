Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

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Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG

03.09.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG

     Unternehmen:               NanoRepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 4.4
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Sarah Hellemann

Nährstoffelixiere als dritte tragende Säule für NanoRepro

Am Dienstag gab NanoRepro bekannt, dass sie die verbleibenden 67 % an der
hyped about science GmbH erworben hat, an der sie zuvor bereits eine
Beteiligung von 33 % hielt. Im Detail:

ALPHABIOL in einer klareren strukturellen Aufstellung. Künftig wird die
Marke ALPHABIOL in der nun zu 100 % im Besitz befindlichen hyped about
science GmbH angesiedelt sein, die in ALPHABIOL GmbH umbenannt wird. Damit
verfügt NanoRepro über eine separate rechtliche Struktur, um seine Marke für
Nahrungsergänzungsmittel unabhängig von den anderen Aktivitäten der Gruppe
weiterzuentwickeln und sie als eigenständigen Geschäftsbereich zu
positionieren - mit einem Umsatz von EUR 0,5 Mio. (eNuW) im GJ25 und einer
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,6 % (eNuW) bis zum GJ30.

Rational der Transaktion. ALPHABIOL war im Q1 26 aus NanoRepro in das Umfeld
von hyped about science ausgegliedert worden, um mit einem zweiten
luxusorientierten Produkt (Phlas) zusammengeführt zu werden. Der aktuelle
Schritt kehrt diese Logik um und trennt die beiden Marken wieder
voneinander, sodass jede unter einer klareren, eigenständigen Strategie
geführt werden kann.
NanoRepro hat die verbleibenden Anteile an der hyped about science GmbH
erworben. Darin enthalten sind EUR 1,0m an Kapital, das in der Gesellschaft
gehalten wird, einschließlich der Marke und Produkte von ALPHABIOL (eNuW:
Gesamtwert EUR 2,5m). Hierfür zahlte NanoRepro EUR 25.000 und übertrug die Marke
Phlas sowie das dazugehörige Produkt an die terraplasma GmbH (ehemalige
Mitgesellschafterin der hyped about science). Wichtig ist, dass die
Konditionen keine Abschreibung des Vermögenswerts bei NanoRepro begründen.

Drei tragende Säulen. NanoRepro wird somit auf drei klar definierten Säulen
bauen: Schnelltests, PAEDIPROTECT und ALPHABIOL. Ergänzt werden diese durch
die 43,72%-Beteiligung an DKW (newkee) und eine geschätzte Beteiligung im
mittleren bis hohen einstelligen Bereich an FibreSense (eNuW; Zahl nicht
veröffentlicht). Unter Berücksichtigung der Konsolidierung der hyped about
science GmbH in dem GJ 26e erwarten wir nun einen Umsatz von EUR 19 Mio.
(eNuW, zuvor EUR 18,8 Mio.), was einem Anstieg von 18,7 % ggü. VJ entspricht,
sowie ein EBITDA von EUR -0,3 Mio. (eNuW, zuvor EUR -0,1 Mio.), was immer noch
eine deutliche Verbesserung gegenüber den EUR -1,7 Mio. im GJ25e (eNuW)
darstellt.

Über die Portfolioarbeit hinaus erwarten wir, dass sich das Management
weiterhin auf den Ausbau der Multi-Brand-Plattform für Consumer Health
konzentriert und gleichzeitig interne Effizienzsteigerungen realisiert,
insbesondere die ab dem Q4 26 unter dem neuen CFO Mike Eckel geplante
Harmonisierung der Finanz- und Backoffice-Bereiche sowie die Zentralisierung
der Logistik in Kirchhain. Unserer Ansicht nach stützt dies den erwarteten
Anstieg der EBITDA-Marge von -11 % im GJ25 (eNuW) auf 5 % im GJ27e (eNuW).

Beibehaltung der Empfehlung KAUFEN bei einem Kursziel von 4,40 EUR, basierend
auf dem DCF.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=46c6faa9672d7f748622ee99c7d8e138

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben
analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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