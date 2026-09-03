OTS: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED / IFA 2026: Dreame stärkt seine ...

IFA 2026: Dreame stärkt seine Führungsposition in Europa und treibt den Ausbau seines Ökosystems weiter voran (FOTO) Berlin (ots) - Dreame verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 91 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bestätigt seine Position als Nr. 1 im europäischen Markt für Saugroboter. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen sein intelligentes Ökosystem um zwei neue Produktkategorien. Auf der IFA 2026 erreicht Dreame Technology (https://de.dreametech.com/pages/ifa) einen weiteren wichtigen Meilenstein seiner Wachstumsgeschichte. Nachdem das Unternehmen 2025 zur führenden Marke für Saugroboter in Europa aufgestiegen war, konnte Dreame diese Position im ersten Halbjahr 2026 erneut bestätigen. Mit einer Präsenz in mehr als 120 Ländern und Regionen sowie einem kontinuierlich wachsenden Ökosystem setzt das Unternehmen konsequent auf seine Innovationsstrategie und entwickelt intelligente Lösungen für immer mehr Anforderungen des täglichen Lebens. Die diesjährige IFA markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf diesem Weg: Dreame präsentiert seine neuesten Innovationen und erschließt zwei neue Produktkategorien. Damit wächst das Ökosystem des Unternehmens weiter und begleitet Verbraucher künftig in noch mehr Bereichen ihres Alltags. "Europa spielt eine zentrale Rolle in der globalen Strategie von Dreame. Die Erfolge, die wir heute bekannt geben, sind das Ergebnis einer langfristigen Vision, die von Innovation, dem Vertrauen von Millionen Verbrauchern und starken Partnerschaften mit führenden Handelspartnern in der Region getragen wird. Auf dieser Dynamik wollen wir weiter aufbauen, unsere Präsenz in diesem strategisch wichtigen Markt stärken und Innovationen entwickeln, die den sich wandelnden Erwartungen europäischer Verbraucher gerecht werden", erklärt Sean Chen, President Dreame Western Europe. Starkes Wachstum auf einer soliden europäischen Basis Seit dem Eintritt in den europäischen Markt hat sich Dreame mit einer Strategie aus konsequenter Innovation, engem Austausch mit Verbrauchern und langfristigen Partnerschaften mit führenden Handelspartnern zu einer der am schnellsten wachsenden Marken der Branche entwickelt. Heute ist Dreame in mehr als 120 Ländern und Regionen vertreten und verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 10.000 stationären Verkaufsstellen. Auch in Europa baut Dreame sein Netz eigener Markenstores kontinuierlich aus. Bis Ende 2026 wird das Unternehmen 23 Flagship-Stores auf dem Kontinent betreiben. Nach mehreren erfolgreichen Neueröffnungen werden weitere Standorte in Barcelona, Rom, Zürich und Oberhausen die Präsenz von Dreame zusätzlich stärken. Verbraucher erhalten dort die Möglichkeit, die Marke umfassend zu erleben und direkt auf die neuesten Innovationen des Unternehmens zuzugreifen. Dieses Wachstum wurde gemeinsam mit langjährigen und vertrauensvollen Handelspartnern aufgebaut, die Dreame seit dem Eintritt in den europäischen Markt begleiten und eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Markenpräsenz auf dem Kontinent spielen. Heute besitzen mehr als fünf Millionen europäische Haushalte ein Produkt von Dreame. Im Jahr 2025 verzeichnete das Unternehmen zudem ein Umsatzwachstum von 103 Prozent. Diese Dynamik zeigt sich auch in der anhaltenden Führungsposition auf dem europäischen Markt für Saugroboter. Nachdem Dreame bereits 2025 die Nr. 1 in Europa war, konnte das Unternehmen seine Position im ersten Halbjahr 2026 weiter ausbauen und erreichte in Westeuropa einen Marktanteil von 39,5 Prozent . Auch in den wichtigsten europäischen Märkten erzielt Dreame starke Marktanteile: 38,4 Prozent in Deutschland, 33,5 Prozent in Frankreich, 44,2 Prozent in Italien, 23 Prozent in Spanien, 49 Prozent in der Schweiz, 42,8 Prozent in den Niederlanden, 68 Prozent in Belgien und 19,3 Prozent im Vereinigten Königreich. Diese Ergebnisse unterstreichen sowohl das Vertrauen der Verbraucher in die Marke als auch die Stärke der Partnerschaften mit dem europäischen Handel. Innovation als Kern der Dreame-Strategie Seit der Gründung ist Innovation die treibende Kraft hinter dem Wachstum von Dreame. Auf Basis seiner Expertise in Hochgeschwindigkeits-Digitalmotoren, künstlicher Intelligenz, intelligenten Algorithmen und Robotik entwickelt das Unternehmen Technologien, die konkrete Bedürfnisse von Verbrauchern adressieren und gleichzeitig die Grenzen intelligenten Wohnens immer weiter verschieben. Dieser Innovationsanspruch spiegelt sich in einem Portfolio von weltweit mehr als 14.000 Patentanmeldungen wider, darunter über 4.400 bereits erteilte Patente. Sie zeigen die Fähigkeit von Dreame, hochentwickelte Technologien in praktische Lösungen zu überführen, die den Alltag der Menschen spürbar verbessern. Ein Ökosystem, das kontinuierlich wächst In den vergangenen Jahren hat Dreame ein umfassendes Ökosystem intelligenter Lösungen aufgebaut, das Verbraucher in immer mehr Bereichen ihres täglichen Lebens unterstützt. Nachdem sich das Unternehmen zunächst eine führende Position im Bereich Bodenpflege aufgebaut hatte, folgte die schrittweise Expansion in die Bereiche Gartenpflege und Beauty. Auf der IFA 2025 ging Dreame einen weiteren bedeutenden Schritt und erweiterte sein Ökosystem um die Kategorien Küche und Entertainment. Hinter dieser Entwicklung steht ein einfacher Anspruch: Technologie soll dem Alltag dienen. Indem immer mehr Aufgaben im Haushalt automatisiert werden, gibt Dreame Verbrauchern das zurück, was im Alltag besonders wertvoll ist: Zeit. Zeit für Kreativität, für gemeinsame Erlebnisse und für die Dinge, die wirklich zählen. Auf der IFA 2026 setzt Dreame diesen Weg mit der Einführung von zwei weiteren Produktkategorien fort. Zum einen präsentiert das Unternehmen eine neue Reihe von 3D-Druckern, die Kreativität neue Möglichkeiten eröffnet. Zum anderen zeigt Dreame eine neue Generation von Action-Kameras, die dafür entwickelt wurde, die wichtigsten Momente des Lebens festzuhalten. Mit diesen neuen Innovationen baut Dreame sein Ökosystem weiter aus und unterstreicht seinen Anspruch, intelligente Technologien zu entwickeln, die Verbraucher weit über das vernetzte Zuhause hinaus begleiten. Alle diese Innovationen verbindet eine gemeinsame Vision: Redefining Tomorrow's Home. Ein neues Kapitel für die Dreame Group Auf der IFA 2026 erreicht Dreame einen weiteren Meilenstein und stellt mit der Dreame Group eine neue Unternehmensidentität vor. Unter dem gemeinsamen Technologiedach werden künftig Marken wie Dreame, MOVA und NAVEE gebündelt. Die Dreame Group steht dabei für mehr als eine neue Konzernstruktur. Sie markiert den nächsten Entwicklungsschritt des Unternehmens und vereint jahrelange technologische Entwicklung, Engineering-Kompetenz, Forschung und Entwicklung sowie internationale Erfahrung. So entsteht eine stärkere gemeinsame Basis für Innovationen im gesamten Ökosystem. Durch die Bündelung dieser Kompetenzen will die Dreame Group die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen intensivieren, die Überführung technologischer Durchbrüche in konkrete Produktinnovationen beschleunigen und ihre Fähigkeiten auf internationalen Märkten weiter stärken. Innerhalb dieser Struktur profitiert MOVA als Teil der Dreame Group von der technologischen Expertise, den Engineering-Kompetenzen und den globalen Ressourcen der Gruppe. Dadurch sollen Innovationen schneller vorangetrieben und fortschrittliche Smart-Living-Lösungen für Verbraucher entwickelt werden. Hinter dieser Entwicklung steht ein gemeinsamer Anspruch innerhalb der Dreame Group: hochentwickelte Technologien in intelligentere und intuitivere Lösungen zu übersetzen, die den Alltag der Menschen spürbar erleichtern. "Unser Ziel war es schon immer, den Alltag für alle Menschen besser zu machen. Seit dem ersten Tag treibt uns eine einfache Überzeugung an: Technologie sollte das Leben der Menschen leichter machen. Indem wir immer mehr alltägliche Aufgaben automatisieren, geben wir Verbrauchern Zeit zurück. Zeit, kreativ zu sein, miteinander in Verbindung zu bleiben und die Dinge zu genießen, die wirklich zählen. Die Innovationen, die wir auf der IFA 2026 präsentieren, verkörpern genau diese Vision und markieren einen weiteren wichtigen Meilenstein beim kontinuierlichen Ausbau unseres Ökosystems", so Sean Chen, President Dreame Western Europe , abschließend. Über Dreame Technology Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt. Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/ (https://375944.eu2.cleverreach.com/c/103481019/f01289d1402-st47s1) Pressekontakt: mailto:markus.chang@dreame.tech Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173033/6345182 OTS: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED