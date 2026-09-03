Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur geplanten Steuerreform

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AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur geplanten Steuerreform:

"Natürlich sind es fordernde Zeiten mit enormen finanziellen Aufgaben. Eine echte Verschnaufpause für das Gros der Steuerzahler hätte ernsten Sparwillen an anderer Stelle erfordert, etwa bei Subventionen oder im Sozialsystem. Der aber war nirgends spürbar. So bleibt es beim Stückwerk. Manche Gutverdiener werden stärker zur Kasse gebeten, die Mitte etwas entlastet. Manches, was Klingbeil als neu verkauft, war tatsächlich längst geplant oder sogar festgeschrieben, moderate Steigerungen bei Kindergeld und Freibeträgen etwa. Selbst jenen sorgfältig ausgewählten Beispielfamilien mit Kindern, denen das Ministerium mehrere hundert Euro an Entlastung vorrechnet, dürften steigende Beiträge zu den Sozialkassen die Freude wieder verderben."/DP/jha

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