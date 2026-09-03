Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu was Putin schmerzen würde

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu was Putin schmerzen würde:

"(...) Weh täte Putin, wenn der noch unbestimmte "Druck" auf die russische Schattenflotte dazu führte, dass der russische Export von Öl und Gas mittels dieser Seelenverkäufer effektiver eingeschränkt werden würde. (...) Wird das nun angeblich sehr entschlossene Deutschland also gegen die russischen Tanker so entschlossen vorgehen wie Schweden und Finnland (...)? Dazu sollte Berlin sich jetzt wirklich durchringen. Zögert es weiter beim Vorgehen gegen die Schattenflotte, könnte Putin das als eine Feigheit verstehen, deren Größe unbedingt ausgetestet werden müsse. Selbst ein mutiges Deutschland kann Putin aber nicht allein von weiteren Aggressionen abschrecken. Das gelingt nur im engen Schulterschluss mit den Partnern und Verbündeten in EU und NATO. (...)"/DP/jha