Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Einkommenssteuer-Reform

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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Einkommenssteuer-Reform:

"Man kann, ja muss diese Steuerreform als mutlos kritisieren, auch als heimliche Steuererhöhung - wegen der kalten Progression, die bisher eben nicht ausgeglichen wird. Dass dies aber innerhalb der Regierung geschieht, dass sich Teile der Koalition öffentlich abwenden von gemeinsamen Beschlüssen: Das muss man erst mal schaffen. Reiche hätte ja auch sagen können: Das ist immerhin ein Anfang, mehr war nicht drin, aber wir haben uns geeinigt. So aber sorgt diese Regierung selbst nach Kräften für ihren miesen Ruf."/DP/jha

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