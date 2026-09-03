Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Einkommenssteuer-Reform
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Einkommenssteuer-Reform:
"Man kann, ja muss diese Steuerreform als mutlos kritisieren, auch als heimliche Steuererhöhung - wegen der kalten Progression, die bisher eben nicht ausgeglichen wird. Dass dies aber innerhalb der Regierung geschieht, dass sich Teile der Koalition öffentlich abwenden von gemeinsamen Beschlüssen: Das muss man erst mal schaffen. Reiche hätte ja auch sagen können: Das ist immerhin ein Anfang, mehr war nicht drin, aber wir haben uns geeinigt. So aber sorgt diese Regierung selbst nach Kräften für ihren miesen Ruf."/DP/jha
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