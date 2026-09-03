Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Bedrohung durch Russland

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Bedrohung durch Russland:

"Wenn Russland einen Sprengsatz an einem Flughafen deponiert, dann greift es nicht nur die Hardware in Form von Infrastruktur an. Ziel ist auch die Software, also die innere Verfasstheit der Bürger. (...) Das Spiel mit Angst funktioniert auch deshalb so gut, weil wir uns nicht in der allerbesten Verfassung befinden. Deutschland ist gespalten - und durch einen gravierenden Vertrauensverlust, Abstiegsängste und reale Probleme verwundbar. Wer in dieser Gemengelage die mächtigen Waffen der hybriden Kriegsführung nutzt, der findet Wunden, in denen er weiterbohren kann. Und dennoch: Wer Russlands Agieren nicht deutlich verurteilt, kann eigentlich kein echter Patriot sein. Denn diese Attacken gefährden die Republik ganz erheblich. Es ist richtig und wichtig, dass die Bundesregierung klar sagt, wer uns angreift. Wer auch nach diesem Dienstag noch glaubt, Russlands Präsident Putin wolle ernsthaft Frieden schließen und eskaliere nur als Reaktion auf die deutsche Hilfe für die Ukraine, der will es vielleicht auch einfach nicht besser wissen."/yyzz/DP/jha