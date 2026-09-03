Wladiwostok, 03. ⁠Sep (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat das wachsende Haushaltsdefizit seines Landes als beherrschbar bezeichnet. Es bestehe kein "ernsthaftes" Risiko für die russische Wirtschaft, sagte Putin am Donnerstag auf einem Wirtschaftsforum ‌in der fernöstlichen Stadt Wladiwostok. Von Januar bis Juli war das Defizit um 40 Prozent auf 2,8 Prozent des ⁠Bruttoinlandsprodukts (BIP) gestiegen. ⁠Das offizielle Ziel für das Gesamtjahr liegt bei 1,6 Prozent. Putin begründete seine Einschätzung mit der geringen Staatsverschuldung. "Wenn man bedenkt, dass wir eine der niedrigsten Staatsverschuldungen der Welt haben, gibt es hier nichts Ernsthaftes", sagte er.

Hintergrund sind ‌die steigenden Kosten des seit viereinhalb ‌Jahren andauernden Krieges gegen die Ukraine. Zudem belasten ukrainische Drohnenangriffe auf wirtschaftliche Ziele wie Ölraffinerien in Russland die Konjunktur. Die Angriffe ⁠haben zu Treibstoffknappheit und höherer Inflation geführt. Die auch zur ‌Finanzierung des Krieges wichtigen Einnahmen ⁠aus dem Öl- und Gasgeschäft brachen im August nach Angaben des Finanzministeriums um mehgr als die Hälfte von 934 Milliarden Rubel im Vormonat auf 424 Milliarden ‌Rubel ein (rund 4,5 Milliarden Euro).

Vor ⁠diesem Hintergrund rückt auch die ⁠nächste Sitzung der russischen Zentralbank am 11. September verstärkt in den Blickpunkt. Der Leitzins liegt derzeit bei 14 Prozent, was von Wirtschaftsvertretern als Wachstumsbremse kritisiert wird. Putin erklärte jedoch, die aktuelle Geldpolitik sei nicht zu straff. Es sei wichtig, die Wirtschaft nicht "abzuwürgen". Er verwies zudem auf staatliche Kreditprogramme, die Unternehmen auch im Hochzinsumfeld unterstützen sollen.

(Bericht ⁠von Gleb Bryanski, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)