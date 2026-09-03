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Qualcomm: 61 Prozent Automotive-Wachstum kompensiert die rückläufigen Smartphone-Umsätze

DZ BANK · Uhr
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Qualcomm: 61 Prozent Automotive-Wachstum kompensiert die rückläufigen Smartphone-Umsätze


Qualcomm wandelt sein Geschäftsmodell von der reinen Smartphone-Abhängigkeit hin zu einem Infrastruktur-Anbieter für KI und Edge-Computing. Ein starker Umsatzanstieg im Automobilsektor sowie gezielte Preisanpassungen stabilisieren die Margen angesichts rückläufiger Handset-Erlöse und branchenweit steigender Produktionskosten. Durch die Übernahme von Modular Inc. fokussiert sich das Unternehmen auf eine hardwareneutrale Softwareplattform, um sich bei der steigenden Nachfrage nach Inferenz-Rechenleistung im Unternehmensumfeld zu positionieren.

Vom zyklischen Mobilfunk-Ausrüster zum Infrastruktur-Provider für Agentic AI

Qualcomm generiert seine Erlöse historisch betrachtet primär über den Verkauf von Mobilfunkprozessoren und die Lizenzierung von Patenten. Der Konzern befindet sich aktuell jedoch in einer Phase der strukturellen Neuausrichtung, um die Abhängigkeit von den zyklischen Schwankungen des Smartphone-Marktes zu verringern. Die neue strategische Ausrichtung fokussiert sich auf die Bereitstellung von Rechenleistung für komplexe Anwendungen im Automobilsektor, dem Internet der Dinge (IoT) und in Rechenzentren. Ein maßgeblicher Treiber für diesen Wandel ist der steigende Bedarf an sogenannter Agentic AI im Unternehmensumfeld. Softwareanbieter wie Salesforce implementieren zunehmend autonome KI-Agenten, um komplexe Geschäftsprozesse in Echtzeit zu automatisieren. Derartige Anwendungen erfordern eine hohe Inferenz-Rechenleistung, die Qualcomm künftig mit einer hardwareneutralen Infrastruktur und spezialisierten Prozessoren wie der neuen Dragonfly-Serie bedienen möchte, um sich einen festen Platz im Ökosystem der Unternehmenssoftware zu sichern.



Discount 160 2027/06: Basiswert Qualcomm

DN0V1C
Quelle: DZ BANK: Geld 03.09. 13:41:33, Brief 03.09. 13:41:33
115,44 EUR 115,74 EUR -0,49% Basiswertkurs: 169,68 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 02.09
Max Rendite 19,03% Discount in % 20,78%
Abstand zum Cap in % -5,70% Max Rendite in % p.a. 24,14% p.a.
Cap 160,00 USD Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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