Rohöl vor Widerstandszone: Schlagzeilen bleiben wichtigster Treiber

Seit Beginn der Kampfhandlungen im Iran zeigte das Rohöl der Sorte WTI eine sehr volatile Entwicklung: Nach einem Anstieg auf über 100 Dollar im Mai setzte eine massive Korrektur ein, die den Ölpreis Ende Juni bis in den Bereich um 70 US-Dollar führte. Im Juli folgte eine Erholung bis etwa 92 Dollar, bevor WTI im August erneut unter Druck geriet.

Seit dem jüngsten Zwischentief um 75 Dollar je Barrel hat das schwarze Gold einen erneuten Aufwärtsimpuls gestartet und ist auf den höchsten Stand seit Juni geklettert.

Schlagzeilen dominieren das Preisgeschehen

Den Rohölpreis unter charttechnischen Aspekten zu beurteilen, ist aktuell eine eher undankbare Aufgabe, da das Preisgeschehen maßgeblich von den Schlagzeilen rund um den Nahostkonflikt bestimmt wird. Die jüngste erneute Eskalation der Kampfhandlungen hat seit Ende August zu einem weiteren Preissprung von knapp zehn Prozent Gold geführt.

Kurz- und mittelfristig befindet sich WTI damit weiterhin in einem Aufwärtstrend und notiert deutlich oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) sowie des 200-Tage-Durchschnitts (braune Linie). Sollte sich der Ölpreis oberhalb der Marke von 90 Dollar etablieren können, wäre in den kommenden Tagen ein erneuter Anlauf in Richtung 100 Dollar zu favorisieren.

Gleichzeitig stellt die aktuelle (Horizontal-) Widerstandszone im Bereich um 93 Dollar einen Bereich dar, der durchaus für den Beginn einer erneuten Abgabewelle prädestiniert ist. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürften daher, wie schon in den vergangenen Monaten, vor allem die Schlagzeilen rund um den Iran-Konflikt sein - ein präferiertes technisches Szenario gibt es derzeit nicht.