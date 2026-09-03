Russland: Norwegens Beschlagnahmung von Kreuzfahrtschiff ist "Piraterie"

Kiew/Oslo, 03. ⁠Sep (Reuters) - Die Regierung in Moskau hat die Beschlagnahmung eines russischen Kreuzfahrtschiffs in der Arktis durch Norwegen scharf verurteilt. Es handele sich um Piraterie, erklärte das Außenministerium in Moskau am Donnerstag. Russlands Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens ‌und der Arktis, Alexej Tschekunkow, kündigte an, gegen die Entscheidung vorgehen zu wollen. Norwegen hatte die "Professor Moltschanow" am Mittwoch vor Spitzbergen beschlagnahmt, um ⁠eine milliardenschwere ⁠Entschädigungsforderung des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz durchzusetzen. Hintergrund ist die russische Annexion der Krim 2014. Naftogaz geht seit 2016 juristisch gegen die damalige Enteignung seiner dortigen Vermögenswerte vor.

Ein Schiedsgericht in Den Haag hatte Russland im April 2023 zu einer Entschädigungszahlung von 4,22 Milliarden Dollar zuzüglich Zinsen und Anwaltskosten ‌verurteilt. Da Russland der Forderung bislang nicht nachkam, ‌koordiniert das ukrainische Unternehmen nun Vollstreckungsmaßnahmen in mehreren Ländern, in denen russische Vermögenswerte eingefroren wurden.

Die US-Kanzlei Covington, die Naftogaz vertritt, hatte das Schiff nach eigenen Angaben ⁠monatelang verfolgt. Als es auf seiner aktuellen Reise Halt auf der arktischen Inselgruppe ‌machen sollte, beantragten die Anwälte bei ⁠einem norwegischen Gericht die Festsetzung und den Zwangsverkauf.

Das Bezirksgericht Nord-Troms und Senja gab dem Antrag am Montag statt. Daraufhin wurde das Schiff vor der arktischen Inselgruppe festgesetzt. Das Büro des Gouverneurs erklärte, ‌das Schiff werde nun in Spitzbergen ⁠festgehalten. Die "Professor Moltschanow" war auf dem ⁠Weg in die russische Bergbausiedlung Barentsburg auf Spitzbergen.

Naftogaz-Interimschef Serhij Fedorenko erklärte, Russland könne sich seiner Verantwortung nicht einfach durch die Missachtung eines internationalen Schiedsspruchs entziehen. Russland geht gegen das Verfahren vor und macht geltend, vorab nicht informiert worden zu sein. Naftogaz koordiniert nach eigenen Angaben Vollstreckungsmaßnahmen in mehreren Ländern, wo russische Vermögenswerte eingefroren wurden - darunter in den USA, Frankreich, Großbritannien und Finnland.

(Bericht von Terje Solsvik, Pavel Polityuk und Mark Trevelyan; ⁠bearbeitet von Elke Ahlswede; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)