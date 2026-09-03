Russland schließt deutsche Goethe-Institute

03. Sep (Reuters) - ⁠Russland schließt als Reaktion auf deutsche Strafmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig Niederlassungen des Goethe-Instituts. Betroffen seien die Standorte in Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg, kündigte Außenminister ‌Sergej Lawrow am Donnerstag an, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten. Er erklärte laut der Agentur Tass, die Bundesregierung habe den ⁠Schritt bewusst ⁠getan und gewusst, dass dies das Ende der deutschen kulturellen Präsenz in Russland bedeute. Die Institute seien bislang trotz aller Komplikationen im Verhältnis zum Westen im Zusammenhang mit der Ukraine geöffnet geblieben.

Die Bundesregierung hatte am Dienstag offiziell Russland ‌für den versuchten Drohnenanschlag am Flughafen ‌Leipzig vor vier Wochen verantwortlich gemacht und unter anderem angekündigt, das russische Generalkonsulat in Bonn zu schließen und das Abkommen über ⁠das Kulturzentrum Russisches Haus in Berlin zu beenden. Das russische ‌Außenministerium bestellte daraufhin am Mittwoch ⁠den deutschen Botschafter in Moskau ein. Mitarbeiter des Flughafens Leipzig/Halle hatten Anfang August eine mit Sprengstoff und einem Zünder ausgestattete Drohne entdeckt. Der Flughafen gilt als wichtiges ‌ziviles Frachtdrehkreuz und Logistikzentrum ⁠der Nato, auf dem darüber ⁠hinaus mehrere ukrainische Transportflugzeuge stationiert sind.

Russland hat wiederholt bestritten, für den Drohnenvorfall verantwortlich zu sein. Präsident Wladimir Putin hatte Deutschland am Dienstag vorgeworfen, Beweise manipuliert zu haben, um Moskau die Schuld zuzuschieben. Das erste Goethe-Institut in Russland wurde 1992 kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Moskau eröffnet.

(Bericht von Jekaterina Golubkova, geschrieben von Christian Götz, redigiert ⁠von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)