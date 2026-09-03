Russland schließt deutsche Goethe-Institute - Bedauern in Berlin

Berlin, 03. Sep (Reuters) - ⁠Russland schließt als Reaktion auf deutsche Gegenmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig/Halle mehrere Niederlassungen des Goethe-Instituts. Betroffen seien die Standorte in Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg, kündigte Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag an, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten. Bundesaußenminister Johann Wadephul kritisierte die Entscheidung. "Ich bedauere, dass Russland diesen ‌Schritt gegangen ist und das Goethe-Institut schließen wird", sagte Wadephul bei einem Treffen des Weimarer Dreiecks mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen. Das Goethe-Institut habe "eine wichtige Funktion als Kulturbrücke ⁠übernommen, und wir ⁠wären bereit gewesen, das fortzusetzen", sagte Wadephul.

Die Bundesregierung hatte Russland am Dienstag offiziell für einen versuchten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle vor vier Wochen verantwortlich gemacht. Als Reaktion kündigten Wadephul und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt unter anderem an, das russische Generalkonsulat in Bonn zu schließen und das Abkommen über das Kulturzentrum Russisches Haus in Berlin aufzukündigen. Lawrow erklärte der Nachrichtenagentur Tass zufolge mit Blick ‌auf das Russische Haus, die Bundesregierung habe den Schritt bewusst ‌getan. Sie habe gewusst, dass dies "das Ende der deutschen kulturellen Präsenz in Russland" bedeute. Die Goethe-Institute seien bislang trotz der Spannungen wegen des Ukraine-Kriegs geöffnet geblieben.

"BEEINDRUCKENDES BILD DER SOLIDARITÄT"

Der Kreml warf Deutschland wegen der ⁠Schließung des russischen Konsulats in Bonn zudem eine "widersprüchliche und absurde" Haltung vor. Wadephul betonte dagegen die internationale ‌Unterstützung für die Bundesregierung. "Wenn Sie sich das Bild ⁠insgesamt in Europa und ehrlich gesagt darüber hinaus anschauen, dann ist es ein beeindruckendes Bild der Solidarität, was hier gezeigt wird", sagte er. "Und ich glaube, das hat seine Wirkung auch in Moskau nicht verfehlt."

Die EU will als Reaktion auf die neuen Erkenntnisse ‌weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula ⁠von der Leyen am Mittwoch an. Dieses ⁠Vorgehen fand breite Unterstützung bei einem Treffen der EU-Außenminister ebenfalls am Mittwoch in Irland.

Mitarbeiter des Flughafens hatten Anfang August eine mit Sprengstoff und einem Zünder ausgestattete Drohne entdeckt, die allerdings nicht detonierte. Nach Erkenntnissen der Ermittler führen die Spuren der Hintermänner der Tat nach Moskau. Der Flughafen Leipzig/Halle gilt als wichtiges ziviles Frachtdrehkreuz und Logistikzentrum der Nato. Dort sind zudem mehrere ukrainische Transportflugzeuge stationiert.

Russland hat wiederholt bestritten, für den Drohnenvorfall verantwortlich zu sein. Präsident Wladimir Putin warf Deutschland am Dienstag vor, Beweise manipuliert zu haben, um Moskau die Schuld zuzuschieben. Das ⁠erste Goethe-Institut in Russland war 1992 kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Moskau eröffnet worden.

(Bericht von Jekaterina Golubkova, Alexander Ratz, redigiert von Reinhard Becker Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)