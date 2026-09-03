03. ⁠Sep (Reuters) - Russland schließt nach Anschuldigungen wegen eines Drohnen-Zwischenfalls am Flughafen Leipzig/Halle ‌Niederlassungen des Goethe-Instituts. Das meldete die Nachrichtenagentur Interfax ⁠am ⁠Donnerstag unter Berufung auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Die Bundesregierung hatte Moskau für ‌den Vorfall verantwortlich ‌gemacht und als Reaktion unter anderem ein ⁠russisches Konsulat in Bonn geschlossen. ‌Der russische ⁠Präsident Wladimir Putin hatte Deutschland am Dienstag beschuldigt, Beweise fingiert ‌zu ⁠haben, um Moskau die ⁠Schuld zuzuweisen.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova, geschrieben von Bettina Cosima Larrarte. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)