RWI erhöht Wachstumsprognosen - Export sorgt für überraschend kräftige Erholung

Berlin, 03. ⁠Sep (Reuters) - Das RWI-Institut traut der deutschen Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr die stärksten Wachstumszahlen seit 2022 zu. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte um 1,3 Prozent steigen und 2027 dann noch einmal um 1,1 Prozent zulegen, wie die Essener Ökonomen am Donnerstag mitteilten. Nach ‌drei Jahren Rezession, Stagnation und Mini-Wachstum wären das die kräftigsten BIP-Zuwächse seit vier Jahren. Für 2028 erwarten die Regierungsberater, dass es um 0,5 Prozent nach oben geht. "Die ⁠deutsche Wirtschaft ⁠ist dank der Exporte besser durch das erste Halbjahr gekommen, als zunächst zu erwarten war", sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. Die Erholung sei zwar da, die strukturellen Probleme aber nicht verschwunden. "Hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie und schwache Wettbewerbsfähigkeit bremsen Deutschland weiter aus."

Wie die Institute aus Kiel (IfW) und Berlin (DIW) haben die Essener vom RWI Leibniz-Institut für ‌Wirtschaftsforschung ihre Konjunkturprognosen deutlich erhöht. Noch im Juni hatte ‌das RWI seine Schätzung für dieses und nächstes Jahr auf je 0,8 Prozent gesenkt. Grund für die Zuversicht waren nun ein überraschend guter Außenhandel und mehr Ausgaben der öffentlichen ⁠Hand.

ERHOLUNG BLEIBT FRAGIL

"Bei den privaten Haushalten kommt von der Erholung bislang kaum etwas an", ‌betonte Schmidt. "Exporte und Staatsausgaben bringen Bewegung in die ⁠Wirtschaft - doch ohne mehr private Investitionen und Konsum bleibt die Erholung fragil." Zudem gehen die Ökonomen davon aus, dass die Exportdynamik im zweiten Halbjahr schon wieder nachlässt. "Die zuletzt hohen Zuwachsraten dürften eher auf kurzfristige Faktoren, wie ‌Nachholeffekte nach den Zollturbulenzen, zurückzuführen sein, als ⁠auf eine grundlegende Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ⁠deutscher Unternehmen", hieß es.

Das Niedrigwasser im Rhein und in anderen Flüssen belaste die Binnenschifffahrt. Dadurch sei es insbesondere in der Chemie- und Stahlindustrie sowie am Bau zu Engpässen bei Vorprodukten und zu höheren Transportkosten gekommen. Trotz der Belastungen zeige sich das verarbeitende Gewerbe bislang robust.

"Die Teuerung steht weiter stark im Zeichen des Iran-Kriegs", erklärte das RWI. Die Inflationsrate dürfte im Jahresschnitt 2026 merklich auf 2,7 Prozent steigen, 2027 mit 2,6 Prozent deutlich erhöht bleiben, bevor sie 2028 auf ⁠rund 2,0 Prozent abebben dürfte.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)