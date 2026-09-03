Schulze: Werde keine Linke- oder AfD-Minister in Kabinett berufen

Berlin, 02. Sep (Reuters) - ⁠Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) angedeutet, dass er auch mit einer Minderheitsregierung in Magdeburg im Amt bleiben würde. In einem von der "Mitteldeutschen Zeitung" organisierten politischen Duell mit seinem Herausforderer Ulrich Siegmund (AfD) wich er am Mittwoch zwar der Frage aus, ob er sich von der Linkspartei tolerieren lassen würde. "Es wird in meinem Kabinett keinen Minister von AfD oder von Linkspartei ‌geben", sagte er aber und ließ damit Raum für die Interpretation, dass er bei einzelnen Abstimmungen die Unterstützung der Linken suchen könnte.

Laut Umfragen führt die AfD in Sachsen-Anhalt klar. Die CDU hätte auch mit SPD und Grünen keine Mehrheit ⁠und wäre bei ⁠Abstimmungen auf Stimmen der Linkspartei oder der in dem Land als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD angewiesen. In Sachsen gibt es ebenfalls eine CDU-geführte Minderheitsregierung, die punktuell die Unterstützung der Linkspartei sucht. "Es wird keine Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und der Linken geben", sagte Schulze in einer Runde aller Spitzenkandidaten beim TV-Sender ntv. "Ich möchte, dass wir im Landtag ... zu einer Ministerpräsidentenwahl kommen. Und zwar relativ schnell", fügte er hinzu.

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund wiederholte in beiden Diskussionen dagegen, dass er keine Koalitionsregierung anstrebe, sondern nur alleine ‌mit absoluter Mehrheit regieren wolle. "Ich kann Deutschland, Sachsen-Anhalt in dem Fall, nicht mit ‌denjenigen retten, die es 20, 30 Jahre lang dahin gebracht haben, wo es aktuell ist", sagte er bei der "Mitteldeutschen Zeitung" zur Begründung. Er brauche eine stabile Regierung und setze darauf, dass einzelne CDU-Abgeordnete nach der Wahl zur AfD überlaufen würden. Nur "langfristig" sei eine Koalition mit ⁠der CDU denkbar, wenn diese ihre Politik ändere.

Die BSW-Spitzenkandidatin Claudia Wittig warf Siegmund daraufhin vor, dass er selbst mit der ‌Absage an eine Zusammenarbeit mit allen Parteien eine Brandmauer aufstelle. Das ⁠BSW wolle aber auch nicht mit der AfD regieren, sondern strebe ein überparteiliches Bündnis an. Ministerpräsident Schulze sprach davon, dass AfD-Wähler ihre Stimmen verschenkten.

Linken-Spitzenkandidatin Eva von Angern kritisierte, dass Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz der CDU Sachsen-Anhalt einen "Bärendienst" erwiesen habe, als er AfD und Linke auf eine Stufe gestellt und als "radikal" bezeichnet habe. "Ich arbeite mit ‌niemandem zusammen, der mich als radikal bezeichnet", sagte sie.

AFD WILL ⁠ERGEBNIS RESPEKTIEREN - ABER KRITIK AN BRIEFWAHL

Der AfD-Spitzenkandidat reagierte auf ⁠Zweifel, ob seine Partei auch ein für die AfD schlechtes Wahlergebnis anerkennen werde. "Wir werden natürlich das Wahlergebnis so respektieren, wie es ist", sagte der AfD-Politiker bei der "Mitteldeutschen Zeitung". Zugleich machte Siegmund aber eine Einschränkung und verwies auf die von seiner Partei vermuteten Manipulationen bei der Briefwahl. "Wenn wir Fälle in Größenordnungen haben, so wie in Halle und Magdeburg, da muss man sich schon anschauen: 'Wie wurde das korrigiert'", sagte er. Siegmund kündigte Belege für eine Manipulation in einem Pflegeheim an.

CDU-Chef Schulze warf Siegmund dagegen vor, keine Beweise für größere Manipulationen durch die Briefwahl zu haben. Er kritisierte den Generalverdacht gegen Pflegeheime. Etwa 350.000 Menschen hätten in Sachsen-Anhalt schon Briefwahl beantragt. Der Ministerpräsident verwies darauf, dass die Stadtverwaltungen in Magdeburg und ⁠Halle bereits auf die Panne mit mehreren Hundert doppelt verschickten Briefwahlunterlagen reagiert und verhindert hätten, dass Personen doppelt wählen können.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)