Schwache Konjunktur lindert IT-Fachkräftemangel

Frankfurt, 03. ⁠Sep (Reuters) - Der Mangel an IT-Fachkräften hat sich in den vergangenen Jahren einer Studie zufolge deutlich verringert. Derzeit seien 79.000 Stellen unbesetzt, teilte der Digitalverband Bitkom am Donnerstag mit. ‌Dies sei ein Minus von knapp 28 Prozent zum Vorjahr und eine Halbierung im Vergleich zum Rekordjahr ⁠2023. Der ⁠Hauptgrund hierfür sei die schwache Konjunktur, erläuterte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Zudem verlagerten Unternehmen ihre IT-Projekte zunehmend ins Ausland.

Letzteres sei auch eine Reaktion auf den Mangel an passenden Bewerbern im Inland, betonte der Verbandschef. Fast alle ‌der für die Studie "Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte" ‌befragten Unternehmen beklagten diesen Umstand. Knapp ein Drittel von ihnen erhalte praktisch keine Bewerbungen auf ihre Angebote. Die größte ⁠Hürde (59 Prozent) seien jedoch überzogene Gehaltsvorstellungen. Fehlende Qualifikationen (43 Prozent) ‌und mangelnde Deutschkenntnisse (47 Prozent) verhinderten ⁠Einstellungen ebenfalls.

Die zunehmende Verbreitung Künstlicher Intelligenz (KI) spiele auf dem IT-Arbeitsmarkt dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Zwar setze mehr als die Hälfte der Befragten diese Technologie ‌bereits in ihren entsprechenden ⁠Abteilungen ein oder planten dies. ⁠Ein massiver Verlust von Arbeitsplätzen sei jedoch nicht zu erwarten. "KI übernimmt zwar einzelne Aufgaben, gleichzeitig entstehen neue Anforderungen und Tätigkeitsfelder", sagte Wintergerst. "Ein Abbau an der einen Stelle kann deshalb mit zusätzlichem Bedarf an anderer Stelle einhergehen." Viele Unternehmen nutzten KI als Ersatz für fehlende Fachkräfte.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)