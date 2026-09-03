Schweizer Inflation verdoppelt sich im August

Zürich, 03. ⁠Sep (Reuters) - Die Inflation in der Schweiz hat sich im August wegen stark gestiegener Treibstoffpreise verdoppelt und damit Spekulationen auf eine frühere Zinsanhebung durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) geschürt. Die Verbraucherpreise lagen um 0,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das ‌Bundesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Im Juli hatte die Teuerungsrate noch bei 0,4 Prozent gelegen. Der Anstieg übertraf die Erwartungen von Ökonomen, die mit ⁠0,5 Prozent ⁠gerechnet hatten. Angetrieben wurde die Entwicklung durch einen Preissprung bei Erdölprodukten um 25 Prozent. Hintergrund ist der Krieg im Iran und die daraus resultierende Blockade der Straße von Hormus, die die weltweite Öl- und Gasversorgung stört.

Die Währungshüter, deren Zielband für die Inflation zwischen null und zwei Prozent liegt, entscheiden am 24. ‌September über ihren Leitzins von aktuell null Prozent. ‌Die Finanzmärkte gingen bislang davon aus, dass die SNB frühestens im März 2027 an der Zinsschraube drehen wird. Analysten zufolge erhöht der Preisdruck nun jedoch die Wahrscheinlichkeit eines ⁠früheren Schritts. "Zwar ist die SNB in Anbetracht der in absoluter Betrachtung noch immer ‌verhältnismäßig niedrigen Teuerung nicht in akuten Nöten, ⁠doch die Preisrisiken haben sich auch in der Schweiz auf die Oberseite verlagert", erklärte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. "Eine Zinsanhebung im Dezember ist nicht völlig ausgeschlossen." GianLuigi Mandruzzato, Ökonom bei der EFG Bank, ‌sieht das Risiko einer strafferen Geldpolitik ⁠gegen Ende 2026 oder Anfang 2027. Die ⁠Wirtschaft wachse über ihrem Potenzial und der Preisdruck durch importierte Güter nehme zu, erklärte er. Die SNB lehnte eine Stellungnahme zu den Inflationsdaten ab.

Im zweiten Quartal wuchs die Schweizer Wirtschaft um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ebenfalls am Donnerstag mitteilte. Damit erzielte das Bruttoinlandsprodukt das stärkste Wachstum seit dem dritten Quartal 2021. Haupttreiber war die Chemie- und Pharmabranche mit einem Plus von 10,5 Prozent.

(Bericht von John Revill und ⁠Marleen Käsebier; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)