Schweizer Wirtschaft verzeichnet stärkstes Wachstum seit knapp fünf Jahren

Zürich, ⁠03. Sep (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal deutlich gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für ‌Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Das bestätigt den Wert aus einer Schnellschätzung vom August und ⁠ist somit ⁠das stärkste Wachstum seit dem dritten Quartal 2021. Haupttreiber des Wachstums war insbesondere die Chemie- und Pharmabranche mit einem Plus von 10,5 Prozent.

Im ersten Quartal lag der ‌Zuwachs bei 0,5 Prozent. Ohne ‌die Bereinigung um Sportereignisse wuchs das BIP im zweiten Quartal um 1,9 Prozent und lag ⁠damit über den von Volkswirten erwarteten 1,6 Prozent. ‌Im Vergleich zum Vorjahresquartal ⁠legte die Wirtschaftsleistung real um 2,8 Prozent zu und übertraf damit die Prognosen von 2,0 Prozent deutlich.

Die BIP-Angaben sind ‌um den Einfluss ⁠von Sport-Großereignissen wie Fußball-Weltmeisterschaften oder ⁠Olympische Spiele bereinigt. Lizenzgebühren und Fernseheinnahmen von Organisationen wie dem Weltfußballverband Fifa und dem Internationalen Olympischen Komitee, die ihren Sitz in der Schweiz haben, beeinflussen die Wertschöpfung spürbar.

(Bericht von John Revill und Marleen Käsebier, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)