Spahn geht für die Union in den Haushaltsausschuss

Berlin, 03. ⁠Sep (Reuters) - Der frühere CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn kehrt nach seinem Rücktritt im Zuge der Leihmutter-Affäre auf die politische Bühne zurück: Er wird künftig im Haushaltsausschuss des Bundestages sitzen. Eine Sprecherin der Fraktion bestätigte am Donnerstag ‌eine entsprechende Reuters-Meldung. Als Mitglied des mächtigen Haushaltsausschusses wird Spahn wieder eine wichtige Rolle in der Unionsfraktion einnehmen. Nach Angaben von ⁠Reuters aus ⁠Unionskreisen soll der CDU-Politiker dort offenbar Berichterstatter für den Etat des Außenministeriums werden.

Der 46-Jährige, der als eine der entscheidenden Personen für die schwarz-rote Koalition galt, war im Juli nach massiver Kritik auch aus den eigenen Reihen an seiner Vaterschaft mit Hilfe einer ‌Leihmutter in den USA als Fraktionsvorsitzender zurückgetreten. ‌Danach war gerätselt worden, ob er seine politische Karriere fortsetzen wird. Sein auch von zahlreichen Parteifreunden sowie von Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz geforderter Rückzug ⁠hatte eine umfangreiche Personalrochade in der CDU, im Kabinett und der ‌Fraktion ausgelöst.

In den vergangenen Wochen war ⁠klar geworden, dass Spahn an seinem Bundestagsmandat festhalten will. CSU-Chef Markus Söder hatte bei der Neuaufstellung der Fraktionsspitze im Juli gesagt: "Ich glaube, dass der Weg von Jens Spahn noch ‌nicht beendet ist." Ein Politiker "mit ⁠solchen Talenten und so einer politischen ⁠Kraft" werde irgendwann wieder eine führende Rolle übernehmen. Die Fraktionen treffen sich nach der parlamentarischen Sommerpause kommende Woche wieder - gleich zu einer Haushaltswoche.

Spahn hatte sich vergangene Woche auf der Klausur der geschäftsführenden Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD in Münster zu einem Abendessen mit seinem Nachfolger Thorsten Frei, CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch getroffen. Der NRW-Politiker hatte in der Vergangenheit auch ⁠als ein Rivale von Merz gegolten.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)