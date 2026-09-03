Spanien: Keine Beweise für Verwicklung Marokkos in Ansturm auf Ceuta

Madrid, 03. ⁠Sep (Reuters) - Nach dem Ansturm Zehntausender Menschen auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gibt es laut der Regierung in Madrid keine Belege für eine Verwicklung Marokkos. Ministerpräsident Pedro Sanchez sagte am Donnerstag vor dem Parlament, nichts deute darauf hin, dass die Ereignisse von Ende Juli von ‌marokkanischen Behörden gesteuert worden seien. Weder die EU-Kommission noch der Diplomatische Dienst oder eine andere internationale Einrichtung hätten seiner Regierung stichhaltige Beweise für eine Verwicklung Marokkos vorgelegt. ⁠Sanchez reagierte ⁠damit auf einen kürzlich bekanntgewordenen Polizeibericht. Darin hieß es, der Massenansturm sei kein spontanes Ereignis, sondern ein geplanter Vorgang gewesen.

Am 30. und 31. Juli hatten mehr als 72.000 Menschen die Grenze von Marokko in die spanische Exklave überquert. Nach Angaben der örtlichen Behörden in Ceuta kamen dabei mindestens 100 Menschen ums Leben. Spanische Oppositionsparteien und ‌Menschenrechtsgruppen hatten Marokko vorgeworfen, den Massenansturm absichtlich zugelassen zu ‌haben. Vertreter der Regierung in Rabat haben bestritten, den Grenzübertritt ermöglicht zu haben.

Der spanische Ministerpräsident erklärte vor dem Parlament am Donnerstag allerdings weiter, die marokkanische Polizei habe am 30. Juli ⁠während einer zehnstündigen Hochphase des Ansturms Grenzübertritte zugelassen. Die spanischen Behörden müssten noch klären, ‌ob dies auf Untätigkeit zurückzuführen sei - oder auf ⁠die Unfähigkeit, den Zustrom einzudämmen.

Dem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Polizeibericht zufolge waren marokkanische Sicherheitskräfte an dem Grenzübergang zunächst in geringerer Zahl als üblich im Einsatz und versuchten nicht ernsthaft, die Menge zurückzudrängen. Einige uniformierte marokkanische Beamte ‌hätten vielmehr den Weg zum Grenzübergang gewiesen, ⁠hieß es in dem Bericht weiter. Darin ⁠werden jedoch keine einzelnen Beamten genannt oder unabhängig überprüfte Beweise für entsprechende Anordnungen der marokkanischen Behörden geliefert.

Sanchez hatte Spekulationen über eine Beteiligung Marokkos bereits am Montag in einem Radiointerview entschieden zurückgewiesen. In dem Gespräch mit dem Sender SER sagte er, es gebe vielmehr Anzeichen für eine Desinformationskampagne Russlands und Israels. Untersuchungen des Diplomatischen Dienstes der EU (EAD) wiesen auf diese Akteure hin, erklärte Sanchez. Die beiden Staaten hätten die Krise genutzt, um die Regierung in Madrid wegen ihrer Haltung zu den ⁠Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen zu kritisieren.

(Bericht von David Latona, geschrieben von Elke Ahlswede. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)