Berlin, 03. Sep (Reuters) - ⁠SPD-Chefin Bärbel Bas knüpft angesichts der Sparpläne bei Volkswagen eine staatliche Unterstützung der Autoindustrie an Standortgarantien. Wenn die Politik der Autoindustrie helfe, müsse das Unternehmen im Gegenzug die deutschen Standorte und Arbeitsplätze sichern, sagte Bas den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht vom Donnerstag. "Das ist keine Einbahnstraße." Volkswagen erwirtschafte Gewinne. "Unternehmen können nicht ‌erwarten, dass der Staat hier gute Rahmenbedingungen schafft und sie anschließend ihre Produktion trotzdem in andere Länder verlagern", sagte sie.

Die SPD habe sich zuletzt bewegt, etwa bei der Frage, wie lange noch ⁠Hybridfahrzeuge möglich seien, ⁠sagte Bas. Auch auf europäischer Ebene sei einiges vereinbart worden. Hier könne man etwa über Zölle auf Autos aus China nachdenken. "Die subventionierten chinesischen Hybridfahrzeuge überfluten gerade unseren Markt", sagte Bas. "Wir müssen uns anschauen, wie wir unsere Industrie stärken und den Transformationsprozess unterstützen können." Zuletzt hatte sich Volkswagen-Chef Oliver Blume für Zölle auf Hybridfahrzeuge aus China ausgesprochen.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne kündigte vor der Aufsichtsratssitzung bei Volkswagen ‌Widerstand gegen die Umbaupläne an. "Mit einem Aushebeln des VW-Gesetzes und ‌dem Schleifen der Mitbestimmung, um maßlosen Stellenabbau und Werksschließungen durchzusetzen, wird sich die Landesregierung nicht abfinden", sagte Tonne dem Newsletter Industrie und Handel des Nachrichtenmagazins Politico. Er erwarte stattdessen ein Konzept, das die Auslastung der Standorte und ⁠damit den Erhalt der Industriearbeitsplätze in Deutschland zum Ziel habe. "Das ist die Aufgabe des Vorstands und da ‌sehe ich deutliche Defizite."

Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir rief Management, ⁠Aufsichtsrat und Arbeitnehmer des Autobauers dem Newsletter gegenüber auf, nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Eine Eskalation helfe am Ende niemandem, sagte er. Seine Regierung werde alles tun, um den Standort Neckarsulm zu stärken, "sei es beim Bürokratieabbau, bei der Ansiedlung neuer Zukunftsfelder oder im ‌Gespräch mit dem Bund und mit Brüssel, damit unsere ⁠Industrie unter fairen Bedingungen konkurrieren kann".

Am Freitag ⁠trifft sich der VW-Aufsichtsrat, um über den Sanierungsplan von Konzern-Chef Oliver Blume zu beraten. Das Vorhaben sieht vor, zehntausende Arbeitsplätze zu streichen und die Produktion in vier Werken in den 2030er Jahren auslaufen zu lassen. Versuche von Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, zwischen Management und Arbeitnehmern zu vermitteln, sind Insidern zufolge bislang ohne Erfolg.

Das Gremium ist unterdessen wieder vollständig besetzt. Das zuständige Gericht in Braunschweig bestellte Marianne Heiß nach Unternehmensangaben bis zur nächsten Hauptversammlung. Sie übernehme den vakanten Sitz auf der Kapitalseite und sei zudem zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt worden. Für Heiß ist es eine Rückkehr ⁠zu Volkswagen: Die gebürtige Österreicherin war bereits von 2018 bis 2025 Aufsichtsratsmitglied.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)