SPD-Fraktionschef Miersch: Auch Chancen für Diplomatie mit Russland ausloten

Berlin, 03. ⁠Sep (Reuters) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch will trotz der Eskalation mit Russland um Drohnen-Attacken und hybride Angriffe in Deutschland den Gesprächsfaden nicht völlig abreißen lassen. Man müsse immer wieder der Diplomatie eine Chance geben und versuchen, den Gesprächskanal zu erneuern, ‌sagte Miersch am Donnerstag vor einer Fraktionsklausur in Berlin. Zugleich betonte er aber, dass die zunehmenden Angriffe, insbesondere im Cyber-Bereich, nicht unbeantwortet bleiben dürften. ⁠Man müsse ⁠aber versuchen, eine weitere Eskalation zu verhindern.

Die Bundesregierung hat Russland für den versuchten Anschlag mit einer Drohne und Sprengstoff vor einem Monat auf den Frachtflughafen Leipzig/Halle verantwortlich gemacht. Als Reaktion wird unter anderem das Generalkonsulat in Bonn geschlossen, zudem soll die russische Schattenflotte mit ihren häufig maroden ‌Tankern vor der Ostsee ins Visier genommen werden. ‌Russland reagiert mit der Ankündigung, die Goethe-Institute im Land zu schließen.

Für Diskussionen über die deutschen Reaktionen sorgt, dass dem russischen Staatskonzern Rosatom im niedersächsischen Lingen in Kooperation ⁠mit der französischen Framatome die Produktion von Atom-Brennstäben vor gut einem Monat ‌erlaubt wurde. Nukleares Material ist, anders ⁠als andere Energieträger, nicht von EU-Sanktionen gegen Russland erfasst. Deutschland nahm bei der Genehmigung offenbar auch Rücksicht auf den französischen Partner. In Deutschland selbst sind keine Reaktoren mehr am Netz.

Miersch, der selbst aus ‌Niedersachsen stammt, nannte dies eine komplexe ⁠Angelegenheit, bei der es auch um ⁠sicherheitsrelevante Informationen und Verbindungen zu anderen europäischen Staaten gehe. Er verwies auf die Notwendigkeit "absoluter Sorgfalt" durch die deutschen Sicherheitsbehörden.

Die SPD hat zu ihrer Klausurtagung kurz vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland auch den Komiker und Schauspieler Hape Kerkeling eingeladen, mit dem über die zunehmende Spaltung der Gesellschaft diskutiert werden soll. Zudem wird die SPD ein Papier beschließen, in dem erneut die Abschöpfung von Übergewinnen der Mineralölkonzerne und ein Preisdeckel für Sprit ⁠gefordert werden.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)