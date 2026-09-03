Was bewegt die Aktie?

Tempus AI profitierte zuletzt von neuer Fantasie im Biotech-Sektor. Der starke Kurssprung bei Moderna nach Fortschritten bei Krebsimpfstoffen hat die Aufmerksamkeit auf Künstliche Intelligenz in der Wirkstoffentwicklung gelenkt. Tempus AI hatte mit der Moderna-Meldung selbst nichts zu tun, steht aber als Daten- und Plattformanbieter im Gesundheitsbereich im Fokus.

Nach dem Anstieg von rund 50 auf mehr als 70 Dollar konsolidiert die Aktie. Die tägliche Volatilität bleibt hoch. Der Markt sucht noch nach einer fairen Einordnung für das Geschäftsmodell.

Cantor Fitzgerald startet die Coverage mit Overweight und einem Kursziel von 80 Dollar. Bei einem Kurs knapp über 60 Dollar ergibt sich fast 25 Prozent Potenzial. Der zentrale Punkt ist der Bereich Data and Applications. Er wird derzeit etwa mit dem Sechsfachen des Umsatzes bewertet.

Cantor Fitzgerald sieht darin mehr als einen klassischen Datenanbieter. Das Segment hat Plattformcharakter. Vergleichbare Plattformen werden oft fast mit dem Zwölffachen des Umsatzes bewertet. Das Diagnostikgeschäft gilt dagegen mit etwa dem 6,6-Fachen des für 2028 erwarteten Umsatzes als fair bewertet.

Charttechnik

Die Aktie sitzt im Bereich um 60 Dollar auf einem größeren Unterstützungsniveau. Solange diese Zone hält, bleibt ein neuer Ausbruch über 70 Dollar möglich. Frühere Kurse von mehr als 100 Dollar zeigen, wie weit das Rerating laufen kann.

Einschaetzung

Tempus AI bleibt spekulativ, aber das Chance-Risiko-Verhältnis verbessert sich im Bereich um 60 Dollar. Ein stabiler Boden wäre die Grundlage für eine neue Bewegung in Richtung 80 Dollar.