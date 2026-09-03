Trump provoziert

Provokationen und Zölle

ADP-Arbeitsmarktzahlen enttäuschen

Wichtige Makrozahlen …

... und DAX-Indexentscheid

Während die Kämpfe im Nahen Osten weiter anhalten und US-Präsident Trump damit provoziert die Straße von Hormus in Trump-Straße umbenennen zu wollen, bereitet US-Handelsminister Howard Lutnick an der Heimatfront explizite Halbleiterzölle vor, welche auch für Produkte gelten sollen, in denen lediglich Halbleiter verbaut sind.Die vom privaten Arbeitsmarktdienstleister ADP vermeldeten Zahlen zum US-weiten Stellenaufbau fielen niedriger aus als erwartet. Während im Konsens mit einem Stellenzuwachs im Bereich von 48.000 neuen Jobs gerechnet wurde, meldete ADP lediglich ein Plus von 38.000 Arbeitsplätzen. Die veröffentlichten Zahlen geben einen Vorgeschmack auf den für morgen terminierten offiziellen US-August-Arbeitsmarktbericht. Die Konsens-Prognose hierfür liegt mit einem Plus von 56.000 sogar nochmals höher.Die am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen zu den harmonisierten Verbraucherpreisen im Euroraum machten im August gegenüber Juli einen deutlichen Satz nach oben. Lag die Headline-Teuerung im Vormonat noch bei 2,9 % stieg sie nun auf 3,3 % YoY. In der Kernrate, also ohne die volatilen Preise für Lebensmittel und Energie, sank die Inflation im Euroraum jedoch leicht von 2,5 % auf 2,4 % YoY. Angesichts dieser Entwicklung dürfte für die Anleger von hohem Interesse sein, was sich auf der Vorstufe der Konsumentenpreise tut. Die für heute 11 Uhr angesetzten Zahlen zur Entwicklung der Produzentenpreise innerhalb der EWU dürften hierzu wichtige Erkenntnisse liefern. Im Unterschied zu den Konsumentenpreisen handelt es sich hierbei allerdings erst um Zahlen für den Juli. Erwartet wird dabei, dass die Teuerungsrate von noch 4,6 % im Juni auf 5,0 % YoY gestiegen ist. Von hohem Interesse ist zudem der US-amerikanische ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Während im Konsens hierfür mit einer leichten Verbesserung gerechnet wird, erwarten wir einen etwas schwächeren Wert als noch im Juli. Dieser stünde im Einklang mit dem vorgestern veröffentlichten - und ebenfalls schwächer hereingekommenen - ISM-Schwesterindex zum verarbeitenden Gewerbe.Am Abend nach US-Börsenschluss gibt die Deutsche Börse für ihre Auswahlindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX zudem die Auf- und Absteiger aus der August-Überprüfung der jeweiligen Indexzusammensetzungen bekannt. Lange Zeit sah es dabei danach aus als könnte die Lufthansa, ihres Zeichens immerhin DAX-Gründungsmitglied, nach sechs Jahren der Abstinenz in die Beletage zurückkehren. Gemäß unseren Berechnungen scheint die Airline - wie schon im Rahmen der vorausgegangenen Überprüfung vor sechs Monaten - jedoch auf der Startbahn liegen geblieben zu sein und die DAX-Rückkehr damit erneut verpasst zu haben. Dies würde bedeuten, dass die Zusammensetzung des deutschen Blue-Chip-Index über den Verkettungstermin hinweg unverändert bleibt. Für den Euro Stoxx 50 steht hingegen bereits fest, dass Volkswagen Vz. sowie die niederländische Wolters Kluwer aus dem Index ausscheiden und am 21. September durch die französische Engie sowie die finnische Nokia ersetzt werden.