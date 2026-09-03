Die IFA Berlin 2026 bringt die globale Konsumtechnologiebranche zusammen und bietet Händlern sowie Einkäufern einen frühzeitigen Einblick in Produkte, Technologien und Marken, die den nächsten Handelszyklus prägen, während gleichzeitig neue Chancen für nachhaltiges Wachstum geschaffen werden.

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TVCMALL stärkt Online-Händler mit One-Stop-Großhandels- und Markenvertriebslösungen auf der IFA 2026

Auf der IFA 2026 präsentiert TVCMALL, ein führender One-Stop-Großhändler im Handy Zubehör Großhandel in Europa, wie seine integrierten Großhandels- und Lieferkettenkapazitäten Händlern dabei helfen, die Beschaffung zu vereinfachen, neue Produktmöglichkeiten zu entdecken und wettbewerbsfähige Produktsortimente über eine einzige Plattform aufzubauen.

Ein zentraler Schwerpunkt der Präsentation wird die One-Stop-Großhandelslösung von TVCMALL sein, die speziell für unabhängige Online-Händler, Marketplace-Verkäufer, Einzelhandelsketten und professionelle Einkäufer weltweit entwickelt wurde. Basierend auf 18 Jahren Erfahrung im B2B-Großhandel kombiniert die Lösung Produktauswahl, Beschaffungsunterstützung, Anpassungsservices, Qualitätskontrolle, Logistiklösungen und dedizierte 1-zu-1-VIP-Services, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Beschaffungseffizienz zu steigern und die Komplexität ihrer Lieferketten zu reduzieren.

Mit Zugriff auf mehr als 1,2 Millionen SKUs in den Bereichen mobiles Zubehör, Unterhaltungselektronik und aufstrebende Technologiekategorien ermöglicht TVCMALL Händlern, mehr Chancen in sich schnell verändernden Märkten zu erschließen. Dank über 10.000 neuen Produkten pro Woche und der Tatsache, dass 95 % der Produkte ohne Mindestbestellmenge (MOQ) verfügbar sind, können Einkäufer neue Kategorien testen, schneller auf Markttrends reagieren und ihre Produktauswahl mit größerer Flexibilität optimieren.

Über die reine Großhandelsbeschaffung hinaus wird TVCMALL auch seine Markenvertriebslösung vorstellen, die führende Marken für mobiles Zubehör wie RHINOSHIELD, TORRAS, JOYROOM, AULUMU, CASEME, CASEKOO und DUX DUCIS umfasst. Durch die Bündelung vertrauenswürdiger Markenressourcen auf einer einzigen Plattform unterstützt TVCMALL B2B-Einkäufer dabei, differenzierte Produkte zu beziehen, ihre Sortimente zu erweitern und neue Geschäftsmöglichkeiten effizienter zu identifizieren.

Da KI weiterhin die Entwicklung von Konsumtechnologie und Einzelhandelstrends beeinflusst, untersucht TVCMALL KI-gestützte Produktempfehlungsdienste, um eine intelligentere Produktauswahl zu ermöglichen. Die Präsentation wird aufkommende KI-basierte Unterhaltungselektronik vorstellen, darunter den Q17 AI Voice Thermal Printer, den S20 Pro AI Translator mit ChatGPT-Konnektivität sowie die L805 AI Smart Camera Glasses. Darüber hinaus werden Zubehörprodukte für kommende Geräte wie die iPhone-18-Serie präsentiert.

Besucher können am Stand H3.2-159 außerdem eine sorgfältig ausgewählte Produktpalette an mobilem Zubehör und Unterhaltungselektronik entdecken, darunter Handy-Schutzzubehör, Ladelösungen, Kabel, smarte Zubehörprodukte und trendbasierte Produkte.

Mit Blick auf die Zukunft wird TVCMALL seine Produktressourcen, Lieferkettenkapazitäten und digitalen Dienstleistungen kontinuierlich weiterentwickeln, um globale Händler bei einer intelligenteren Beschaffung und nachhaltigem Wachstum zu unterstützen.

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Unternehmen: TVCMALL

Ansprechpartner: Kim Shi

E-Mail: sales@tvcmall.com

Adresse: Shenzhen, China

Website: www.tvcmall.com