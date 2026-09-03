Ukraine lässt russisches Arktisschiff in Norwegen beschlagnahmen

Kiew/Oslo, 03. Sep (Reuters) - ⁠Der ukrainische Energiekonzern Naftogaz hat im Streit über Enteignungen im Zuge der Krim-Annexion 2014 ein russisches Expeditionsschiff in der norwegischen Arktis beschlagnahmen lassen. Die "Professor Moltschanow" war mit einer Gruppe russischer Wissenschaftler unterwegs und darf den Hafen von Spitzbergen auf Anordnung eines örtlichen Gerichts nicht verlassen. Das Außenministerium in Moskau verurteilte den Vorgang scharf und sprach am ‌Donnerstag von Piraterie. Die Regierung in Oslo erklärte, es handele sich um eine juristische Angelegenheit zwischen Naftogaz und Russland, an der sie nicht beteiligt sei.

Naftogaz geht seit 2016 juristisch gegen die Enteignung seiner ⁠Vermögenswerte auf der ⁠Krim vor. Ein Schiedsgericht in Den Haag hatte Russland 2023 zu einer Entschädigungszahlung von 4,22 Milliarden Dollar zuzüglich Zinsen und Anwaltskosten verurteilt. Da Russland der Forderung bislang nicht nachkam, treibt Naftogaz nun Vollstreckungsmaßnahmen in mehreren Ländern voran.

Die US-Kanzlei Covington, die Naftogaz vertritt, hatte die "Professor Moltschanow" nach eigenen Angaben monatelang verfolgt. Als das Forschungs- und Expeditionsreiseschiff die arktische Inselgruppe ansteuerte, erwirkten die Anwälte bei einem norwegischen Bezirksgericht die Festsetzung. Die norwegische ‌Küstenwache widersprach einer früheren Darstellung von Covington-Anwälten und erklärte, weder sie ‌selbst noch das norwegische Militär seien involviert gewesen.

RUSSISCHER JOURNALIST BESCHREIBT VORGANG ALS UNSPEKTAKULÄR

Die Inselgruppe Spitzbergen gehört zu Norwegen und liegt auf halbem Weg zwischen dem Nordpol und dem europäischen Festland. Der Spitzbergenvertrag aus dem Jahr 1920 erlaubt es auch ⁠Bürgern von Unterzeichnerstaaten wie Russland, sich dort ohne Visum niederzulassen. Das Schiff war am Dienstag mit einer Gruppe ‌russischer Wissenschaftler in Barentsburg eingetroffen, einer von Russland betriebenen ⁠Bergbausiedlung auf der Insel Spitzbergen - der größten des Archipels. Wie viele Menschen sich an Bord befanden, war zunächst unklar.

Ein mitreisender Journalist aus Russland berichtete, das Schiff habe zunächst ohne Zwischenfälle angelegt, und die Passagiere seien an Land gegangen. Die Beschlagnahmung sei erst am Mittwochabend bekannt geworden, schrieb ‌der Chefredakteur des Radiosenders Komsomolskaja Prawda, Andrej Gorbunow, auf der ⁠Website des Senders. "Niemand wurde festgenommen, wir gehen ⁠alle wie gewohnt unserer Arbeit nach." Die "Professor Moltschanow" dürfe lediglich nicht den Hafen verlassen. "Wie lange dieses Verbot gilt, ist völlig unklar."

Russlands Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis, Alexej Tschekunkow, kündigte an, gegen die Entscheidung vorzugehen. Das Büro des Gouverneurs von Spitzbergen bestätigte, dass das Schiff festgehalten werde. Man werde sich um die Besatzung und die Passagiere kümmern, hieß es in einer Mitteilung. Dies geschehe in Zusammenarbeit mit Trust Arktikugol. Das russische Unternehmen verwaltet russische Vermögenswerte auf Spitzbergen. Barentsburg ist dort eine von zwei russischen Siedlungen. Zusammen zählen sie nach Angaben der norwegischen Statistikbehörde 392 Einwohner bei einer Gesamtbevölkerung ⁠von 2914 Menschen auf Spitzbergen.

(Bericht von Terje Solsvik, Pavel Polityuk und Mark Trevelyan; bearbeitet von Elke Ahlswede; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)