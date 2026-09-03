Berlin, 03. ⁠Sep (Reuters) - Rund zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die SPD einer neuen Umfrage zufolge deutlich näher an die führende AfD herangerückt. Laut einer ‌am Donnerstag veröffentlichten Erhebung von Infratest Dimap für den NDR legt die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ⁠drei ⁠Prozentpunkte zu und kommt nun auf 32 Prozent. Die AfD liegt bei 35 Prozent. Die Linke verliert gegenüber der vorherigen Umfrage von Juli leicht auf elf Prozent. Die CDU droht mit nur noch acht ‌Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis ‌bei einer Landtagswahl abzustürzen. Während die Grünen bei der Wahl am 20. September laut Umfrage mit fünf Prozent ⁠in den Schweriner Landtag einziehen könnten, würde das BSW ‌demnach an der Fünf-Prozent-Hürde ⁠scheitern.

Schwesig hätte der Umfrage zufolge, die Möglichkeit im Amt zu bleiben - entweder mit einer Minderheitsregierung mit der Linkspartei oder mit einem Bündnis mit ‌den Linken und ⁠den Grünen. Die SPD-Politikerin ist ⁠bei der Frage, wer die nächste Regierung anführen sollte, deutlich beliebter als der AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm. Sie kommt auf einen Zustimmungswert von 60 Prozent, Holm nur auf 25 Prozent. Schwesig hatte zuletzt deutliche Änderungen an dem Rentenpaket der Bundesregierung gefordert.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)