Umfrage: CDU bleibt stärkste Kraft in Berlin - Linke auf Platz zwei

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠02. Sep (Reuters) - Die CDU wäre bei einer Abgeordnetenhauswahl in Berlin derzeit mit 21 Prozent stärkste Partei, ein ‌Plus von einem Prozentpunkt. Das geht aus dem aktuellen "BerlinTrend" des Instituts Infratest ⁠Dimap ⁠im Auftrag des RBB hervor, der am Mittwoch auf Instagram veröffentlicht wurde. Auf Platz zwei folgt die Linke mit 19 Prozent, ‌die im Vergleich zur ‌vorherigen Umfrage vom Juli drei Prozentpunkte einbüßt. Dahinter liegen die AfD mit ⁠einem Plus von zwei Punkten und ‌die Grünen mit ⁠einem Zuwachs von einem Punkt gleichauf bei 18 Prozent. Die SPD verliert einen Zähler und kommt ‌auf elf ⁠Prozent. Das Bündnis Sahra ⁠Wagenknecht (BSW) legt um einen Prozentpunkt zu, bleibt jedoch unter der Fünf-Prozent-Hürde. In Berlin wird am 20. September gewählt.

(Bearbeitet von Andreas Rinke und Scot W. Stevenson. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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