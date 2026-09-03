US-Dienstleister legen rasantes Wachstumstempo vor

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Washington, 03. ⁠Sep (Reuters) - Die US-Dienstleister haben ihr Wachstumstempo im August überraschend kräftig gesteigert. Der Einkaufsmanagerindex für die Serviceunternehmen legte im August auf 55,4 Punkte von 54,1 Zählern im Vormonat zu, wie aus der am Donnerstag ‌veröffentlichten monatlichen Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Je weiter das Barometer über der Schwelle von 50 Punkten liegt, ⁠desto mehr ⁠Wachstum signalisiert es. Von Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg auf 54,2 Punkte gerechnet.

"Mit Blick auf den Arbeitsmarktbericht, der am Freitag mit Spannung erwartet wird, sei auf den Beschäftigungssubindex verwiesen: Dieser ist leicht gestiegen, bleibt aber unterhalb der Expansionsschwelle", ‌erläuterte Helaba-Experte Ulrich Wortberg ISM-Zahlen zur Stellenentwicklung ‌im Servicesektor. Für den Arbeitsmarktreport der US-Regierung erwarten Ökonomen ein Stellenplus von 56.000 im August, nach einem überraschenden Rückgang um 23.000 im ⁠Juli.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat diese Kennzahlen genau im Blick, da ‌sie für Vollbeschäftigung und auch für ⁠stabile Preise sorgen soll. Sie hat den Leitzins zuletzt im Zielkorridor von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller macht sein Abstimmungsverhalten bei der nächsten Zinssitzung Mitte ‌September von frisch hereinkommenden Inflationsdaten ⁠abhängig. Sollten weitere Fortschritte in ⁠Richtung des Zwei-Prozent-Ziels der Federal Reserve erkennbar sein, sei er für eine weitere Zinspause, sagte er im 'Reuters Next Newsmaker'-Interview.

Händler sahen die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank danach bei etwa 54 Prozent, gegenüber etwa 62 Prozent vor Wallers Aussagen. Die Wetten auf steigende Zinsen hatten an den Terminmärkten stark zugenommen - auch weil Fed-Chef Kevin Warsh Sorge über die hartnäckig hohe Inflation ⁠geäußert hatte.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 02.09.2026
Dax rutscht weiter ab - dritter Verlusttag in Folgegestern, 15:50 Uhr · onvista
Dax rutscht weiter ab - dritter Verlusttag in Folge
Dax Tagesrückblick 31.08.2026
Dax rutscht nach Rekordhoch ab, zinssensible Aktien schwächeln31. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Devisen
Eurokurs gibt zum US-Dollar weiter nachgestern, 06:32 Uhr · dpa-AFX
Eurokurs gibt zum US-Dollar weiter nach
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Datenanalyse
Die Zinswende kommt: Diese Branchen leiden darunterheute, 13:36 Uhr · onvista
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)gestern, 12:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen