USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen etwas zu

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas gestiegen. In der vergangenen Woche legte die Zahl um 2.000 auf 206.000 Hilfsanträge zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 205.000 Anträgen gerechnet.

Im längerfristigen Vergleich bleiben die Hilfsanträge auf einem niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli war allerdings schwach ausgefallen. Die Daten für August werden am Freitag veröffentlicht.

In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil ein robuster Arbeitsmarkt neben der Preisstabilität zum Mandat der US-Notenbank zählt. Zuletzt hatte diese den Leitzins unverändert gelassen. Nach Einschätzung von Ökonomen ist eine Leitzinserhöhung im September denkbar. So hatte Notenbankchef Kevin Warsh zuletzt seine Entschlossenheit zur Inflationsbekämpfung erklärt./jsl/jkr/jha/

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