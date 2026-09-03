Volkswagen: Erika Rasch wird Personalvorständin

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
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WOLFSBURG (dpa-AFX) - Erika Rasch wird neue Personalchefin bei Volkswagen . Rasch sei zum 1. Oktober 2026 in den Konzernvorstand berufen worden, teilte das Unternehmen mit. Die Managerin wechselt demnach vom Autozulieferer Robert Bosch, wo sie zuletzt für das Personalwesen zuständig war.

Der Posten des Personalvorstands bei Volkswagen ist seit dem Ausscheiden von Gunnar Kilian im Juli 2025 unbesetzt. Damals hatte sich der Konzern überraschend mit sofortiger Wirkung von Kilian getrennt, der während seiner Amtszeit maßgeblich den Abbau von zehntausenden Arbeitsplätzen verantwortete.

In ihrer neuen Rolle kommt auf Rasch direkt eine ähnliche Aufgabe zu. Denn am Abend kündigte VW nach einer Einigung im Aufsichtsrat an, in den kommenden Jahren unter anderem weitere 50.000 Stellen streichen zu wollen. Diese Anpassung der weltweiten Personalkapazitäten sei notwendig, um die Ziele des Transformationsprogramms zu erreichen, hieß es./bch/DP/he

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