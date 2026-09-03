VW-Sparpaket: Vier Werke stehen auf der Kippe
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Im Volkswagen -Konzern stehen vier Werke auf der Kippe. Für die Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm könne keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden kann, teilte VW mit. Für diese Werke würden "parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft"./jwe/DP/he
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