VW-Sparpaket: Weitere rund 50.000 Jobs sollen wegfallen

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
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WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen will in den kommenden Jahren weitere 50.000 Stellen streichen. Diese Anpassung der weltweiten Personalkapazitäten sei notwendig, um die Ziele des Transformationsprogramms zu erreichen, teilte der Konzern mit./jwe/DP/he

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