Was bewegt die Aktie?

NetApp liefert ein starkes Quartal und verliert trotzdem deutlich. Der Umsatz steigt um 30 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar. Damit erreicht NetApp erstmals ein Quartal mit mehr als zwei Milliarden Dollar Umsatz und liegt fast 200 Millionen Dollar über den Erwartungen.

Auch der Gewinn überzeugt. Der Gewinn je Aktie liegt bei 2,58 Dollar, während der Markt 2,12 Dollar erwartet hatte. NetApp liefert damit einen klaren Beat auf Umsatz- und Gewinnseite. Dazu kommt eine angehobene Guidance.

Fuer das laufende Quartal erwartet NetApp 2,02 bis 2,175 Milliarden Dollar Umsatz. Vor den Zahlen lag der Konsens bei rund 1,85 Milliarden Dollar. Auch der Gewinnausblick liegt mit mehr als 2,50 Dollar deutlich über der früheren Erwartung von 2,16 Dollar.

Für das Gesamtjahr steigt die Umsatzguidance auf mehr als acht Milliarden Dollar im Mittel. Das liegt mehr als eine halbe Milliarde Dollar über dem Konsens. Der Gewinn soll 9,70 Dollar bis mehr als zehn Dollar erreichen, während der Markt zuvor rund neun Dollar erwartete.

Der Belastungspunkt ist der Free Cashflow. Er fällt um rund 35 Prozent von 620 Millionen auf etwa 400 Millionen Dollar. Dazu kommt eine hohe Bewertung. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt trotz Rückgang noch in einem Bereich, der ambitioniert bleibt.

Charttechnik

Die Aktie verliert rund acht Prozent. Ein Test der alten Tiefs würde ein wichtiges Niveau markieren. Sollte sich dort ein Boden bilden, entstünde mittelfristig wieder ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis.

Einschaetzung

Der Rückgang wirkt angesichts der Zahlen hart. Der Free-Cashflow-Rückgang verdient Aufmerksamkeit, erklärt aber keinen kompletten Stimmungsbruch. Nach dem Rücksetzer wird die Aktie wieder interessanter.