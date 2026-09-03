WDH: Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 03.09.2026
dpa-AFX · Uhr
(Monat in der Überschrift und im 1. Satz berichtigt: August)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 3. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:
Prognose Vorwert EUROZONE 09.15 Uhr Spanien S&P Global Einkaufsmanagerindex August (Punkte) Dienstleistungen 58,8 58,3 09.45 Italien S&P Global Einkaufsmanagerindex August (Punkte) Dienstleistungen 53,4 52,5 09.50 Uhr Frankreich S&P Global Einkaufsmanagerindex August (Punkte) 48,4 48,4* Dienstleistungen 09.55 Uhr Deutschland S&P Global Einkaufsmanagerindex August (Punkte) Dienstleistungen 48,5 48,5* 10.00 Uhr Eurozone S&P Global Einkaufsmanagerindex August (Punkte) Dienstleistungen 51,7 51,7* Gesamt 52,1 52,1* 11.00 Uhr Eurozone Erzeugerpreise Juli Monatsvergleich +1,3 -0,3 Jahresvergleich +5,5 +4,6 USA 14.30 Uhr Außenhandel Juli Handelsbilanzsaldo (Mrd US-Dollar) -90,3 -73,3 Importe Monatsvergleich +1,2 -1,8 Exporte Monatsvergleich -0,3 -0,9 Produktivität ex Agrar Q2 annualisiert +1,4 +1,4 Lohnstückkosten Q2 annualisiert +1,3 +1,3 Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (Tsd) +205 +203 15.45 Uhr S&P-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen August (Punkte) 56,8 56,8* Einkaufsmanagerindex ISM Industrie August (Punkte) 54,1 54,1
*Erstschätzung
(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)
/jsl/he/jha/
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
KonjunkturdatenEurozone: Inflationsrate steigt wie erwartet deutlich auf 3,3 Prozent01. Sept. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)gestern, 12:00 Uhr · onvista