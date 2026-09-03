WDH: Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 03.09.2026

dpa-AFX · Uhr
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(Monat in der Überschrift und im 1. Satz berichtigt: August)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 3. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

                                          Prognose            Vorwert

EUROZONE


09.15 Uhr
Spanien
S&P Global 
Einkaufsmanagerindex
August (Punkte) 
Dienstleistungen                      58,8                    58,3          

09.45
Italien
S&P Global 
Einkaufsmanagerindex
August (Punkte) 
Dienstleistungen                       53,4                   52,5                        

09.50 Uhr
Frankreich
S&P Global 
Einkaufsmanagerindex
August (Punkte)                        48,4                 48,4*
Dienstleistungen                        

09.55 Uhr
Deutschland
S&P Global 
Einkaufsmanagerindex
August (Punkte) 
Dienstleistungen                         48,5                   48,5*              

10.00 Uhr
Eurozone
S&P Global 
Einkaufsmanagerindex
August (Punkte) 
Dienstleistungen                        51,7                     51,7* 
Gesamt                                    52,1                      52,1*

11.00 Uhr
Eurozone
Erzeugerpreise
Juli
Monatsvergleich                        +1,3                      -0,3
Jahresvergleich                         +5,5                      +4,6


USA

14.30 Uhr
Außenhandel
Juli
Handelsbilanzsaldo
(Mrd US-Dollar)                         -90,3                      -73,3
Importe
Monatsvergleich                         +1,2                       -1,8
Exporte
Monatsvergleich                         -0,3                       -0,9

Produktivität ex Agrar
Q2 annualisiert                          +1,4                     +1,4
Lohnstückkosten
Q2 annualisiert                         +1,3                      +1,3


Wöchentliche
Erstanträge auf
Arbeitslosenunterstützung
(Tsd)                                         +205                +203


15.45 Uhr
S&P-Einkaufsmanagerindex 
Dienstleistungen
August (Punkte)                           56,8                   56,8*

Einkaufsmanagerindex ISM
Industrie
August (Punkte)                           54,1                    54,1

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/jsl/he/jha/

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