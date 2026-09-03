WDH: Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 03.09.2026

(Monat in der Überschrift und im 1. Satz berichtigt: August)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 3. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

Prognose Vorwert EUROZONE 09.15 Uhr Spanien S&P Global Einkaufsmanagerindex August (Punkte) Dienstleistungen 58,8 58,3 09.45 Italien S&P Global Einkaufsmanagerindex August (Punkte) Dienstleistungen 53,4 52,5 09.50 Uhr Frankreich S&P Global Einkaufsmanagerindex August (Punkte) 48,4 48,4* Dienstleistungen 09.55 Uhr Deutschland S&P Global Einkaufsmanagerindex August (Punkte) Dienstleistungen 48,5 48,5* 10.00 Uhr Eurozone S&P Global Einkaufsmanagerindex August (Punkte) Dienstleistungen 51,7 51,7* Gesamt 52,1 52,1* 11.00 Uhr Eurozone Erzeugerpreise Juli Monatsvergleich +1,3 -0,3 Jahresvergleich +5,5 +4,6 USA 14.30 Uhr Außenhandel Juli Handelsbilanzsaldo (Mrd US-Dollar) -90,3 -73,3 Importe Monatsvergleich +1,2 -1,8 Exporte Monatsvergleich -0,3 -0,9 Produktivität ex Agrar Q2 annualisiert +1,4 +1,4 Lohnstückkosten Q2 annualisiert +1,3 +1,3 Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (Tsd) +205 +203 15.45 Uhr S&P-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen August (Punkte) 56,8 56,8* Einkaufsmanagerindex ISM Industrie August (Punkte) 54,1 54,1

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

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