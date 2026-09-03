WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 17. September

-------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen DEU: Volkswagen, Aufsichtsratssitzung GBR: Unilever, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Arbeitszeitwünsche 2025 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26 08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 7/26 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe, Umsatz 7/26 09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: CleanTech-Konferenz 2026 u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September) +09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner DEU: 8. Länderkonferenz Rhein Der Gastgeber, Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), berät sich mit Anrainern des Rheins zur aktuellen Situation sowie langfristigen Herausforderungen an dem Fluss. IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Hannover Rück, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo 14:15 CHE: Swiss Re, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 7/26 08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26 10:30 DEU: Sentix-Konjunkturerwartungen 9/26 11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag 14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag 16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung 18:00 USA: Nike, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 8/26 01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Haushaltswoche + Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft 10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg DEU: Automechanika 2026, Frankfurt IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung 13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung 19:00 USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte 21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26 03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung 10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt 11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?» DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache + Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Foods, Q4 Trading Update 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung 10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung) 22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Macy's, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig) 09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig) 16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin 11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin 17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26 07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26 09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26 14:30 USA: Realeinkommen 8/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26 18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche + Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 7/26 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/26 07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig) 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 8/26 14:00 POL: Leistungsbilanz 7/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Eröffnung 2. KI-Kongress «Brains on Silicon» Erwartet werden mehr als 1500 Entscheider, Innovationsverantwortliche, Gründer und Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt soll die konkrete Umsetzung von KI-Anwendungen stehen. IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten AUT: Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien USA: US-Senat tagt erstmals nach der Sommerpause --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 8/26 04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 8/26 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 7/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung) 10:00 ITA: Handelsbilanz 7/26 11:00 DEU: ZEW-Index 9/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 7/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich) 14:30 USA: Empire-State-Mfg-Bericht SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Auftakt im Prozess wegen Millionenbetruges mit betrügerischer Finanzplattform, u.a. gegen verantwortliche Betreiber 11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand» 13:00 DEU: Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor in der EU DEU: Deutscher Apothekertag (bis 17.09.) DEU: Prozessbeginn der Verbraucherzentrale-Klage gegen Lidl, weil Discounter einen Rabatt nur bei Verwendung der App gewährt hatte --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner USA: Salesforce, Investor Day USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26 14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 16:00 USA: Lagerbestände 7/26 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei» 10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen 13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.) 17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?» DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen 10:00 AUT: Kontro, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030 15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London 17:00 USA: Intuit, Investor Day DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26 (2. Schätzung) 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Hausverkäufe 8/26 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten 10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe 12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.) 14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD) DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026» ---------------------------------------------------------------------------------------

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