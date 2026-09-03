Zahlengewitter: HPE überrascht, Snowflake begeistert, Broadcom mit KI-Rekord

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

HPE: Starke Zahlen, überraschende Reaktion

HPE liefert ein ausgesprochen starkes Quartal und blickt gleichzeitig optimistischer auf die kommenden Monate. Besonders spannend: Trotz der überzeugenden operativen Entwicklung reagiert die Aktie zunächst negativ. Was steckt dahinter?

Snowflake: Wachstum und KI-Fantasie

Snowflake meldet starke Geschäftszahlen und hebt den Ausblick deutlich an. Gleichzeitig zeigen sich mehrere große Analystenhäuser noch optimistischer. Wir schauen darauf, welche Entwicklungen die Investmentstory aktuell besonders antreiben.

Broadcom: KI-Geschäft setzt neue Maßstäbe

Das KI-Geschäft von Broadcom wächst mit enormem Tempo und dürfte in den kommenden Quartalen nochmals deutlich größer werden. Gleichzeitig sorgt ein anderer Teil des Ausblicks für Zurückhaltung bei den Anlegern. Wie passt das zusammen?