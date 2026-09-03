Märkte heute

Zahlengewitter: HPE überrascht, Snowflake begeistert, Broadcom mit KI-Rekord

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: M1 Kliniken, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Tempus AI, Dycom, Deere, NetApp, HPE, Snowflake, Broadcom.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

HPE: Starke Zahlen, überraschende Reaktion

HPE liefert ein ausgesprochen starkes Quartal und blickt gleichzeitig optimistischer auf die kommenden Monate. Besonders spannend: Trotz der überzeugenden operativen Entwicklung reagiert die Aktie zunächst negativ. Was steckt dahinter?

Snowflake: Wachstum und KI-Fantasie

Snowflake meldet starke Geschäftszahlen und hebt den Ausblick deutlich an. Gleichzeitig zeigen sich mehrere große Analystenhäuser noch optimistischer. Wir schauen darauf, welche Entwicklungen die Investmentstory aktuell besonders antreiben.

Broadcom: KI-Geschäft setzt neue Maßstäbe

Das KI-Geschäft von Broadcom wächst mit enormem Tempo und dürfte in den kommenden Quartalen nochmals deutlich größer werden. Gleichzeitig sorgt ein anderer Teil des Ausblicks für Zurückhaltung bei den Anlegern. Wie passt das zusammen?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom
Deutsche Bank
Broadcom
Snowflake
Tempus AI
Hewlett Packard Enterprise
Deere & Co
M1 Kliniken
Netapp

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
RWE 75 Euro, Palo Alto Networks mit Zahlen, Dell im KI-Boomgestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Eon, Vonovia, Bayer
Zinsdruck: Welche Aktie ist besonders betroffen?01. Sept. · onvista
Zinsdruck: Welche Aktie ist besonders betroffen?
Märkte heute 31.08.2026
Marvell enttäuscht – Nvidia-Kursziel bei über 500 Dollar31. Aug. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)gestern, 12:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz neuer KI-Tools: "Buy and hold" bleibt überlegen30. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen