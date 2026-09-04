10-jährige Rendite USA - Extrem kritisch: Diese Marken müssen Sie kennen!

Um gar keinen großen Spannungsbogen aufzubauen: Den Kursverlauf der 10-jährigen Rendite USA müssen Anlegerinnen und Anleger derzeit unbedingt auf dem Radarschirm haben. Seit Ende 2023 bewegt sich das Zinsbarometer in verhältnismäßig engen Grenzen zwischen 3,60 % auf der Unterseite und 4,80 % auf der Oberseite seitwärts. Aktuell „wackelt“ die obere Signalmarke, womit gleichzeitig der Ausbruch aus der fast drei Jahre alten Schiebezone zur Disposition steht. Wird die beschriebene Tradingrange tatsächlich nach oben aufgelöst, entstünde nochmals ein bemerkenswertes Signal in Sachen „Fortsetzung des jüngsten Renditeanstiegs“. Aus der Höhe der Schiebezone ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 6 %. Fast noch wichtiger ist aber, dass dieses Anschlusspotenzial mehr als ausreicht, um den ultimativen Deckel bei gut 5 % zu lüften (siehe Chart). Seit 1993 hat die 10-jährige Rendite USA in diesem Dunstkreis immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet – verstärkt durch ein Fibonacci-Level (5,08 %). Auf der Unterseite dient dagegen die 38-Monats-Linie (akt. bei 4,30 %) als solider „support“.

10-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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