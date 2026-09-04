AKTIE IM FOKUS: Morgan-Stanley-Abstufung belastet Daimler Truck - Traton solide

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Abstufung von Morgan Stanley belastet am Freitag die Aktien von Daimler Truck in einem ansonsten verhaltenen Branchenumfeld für Nutzfahrzeuge. Für die 2026 um mehr als 20 Prozent gestiegenen Daimler-Titel ging es um 1,2 Prozent bergab. Die Traton-Papiere lagen am Freitag auf Vortagsniveau. Auch Volvo schlug sich mit einem Abschlag von einem halben Prozent etwas besser.

Morgan Stanley erhöhte in einer Branchenstudie zwar die Kursziele für die Nutzfahrzeugbauer und verwies dabei auf eine global starke Nachfrage. Der Sektor laufe auf Hochtouren, doch die Rally in diesem Jahr mache das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv. Analyst Shaqeal Kirunda strich damit seine letzte positive Empfehlung, indem er Daimler Truck mit "Equal-weight" dasselbe Votum vergibt wie zuvor schon für Volvo. Traton bewertet er bereits negativ.

Trotz der Abstufung erhöhte Kirunda für Daimler Truck sein Kursziel auf 50 Euro mit dem Argument, dass die Margenentwicklung in Nordamerika maßgeblich verbessert worden sei. Dies führe in seinem Modell zu höheren Schätzungen in der Zeit bis 2028./tih/jha/

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